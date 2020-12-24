Чи часто трапляється таке, що ви дізнаєтесь про щось нове, і воно настільки класне, що ви більше не можете уявити собі життя без нього? Речі з цієї добірки – саме такі.

На сайті Reddit є розділ під назвою Didn't Know I Wanted That ("Не знав, що я це хочу"), де користувачі публікують фото та відео речей, які вони хотіли б мати. Наразі за оновленнями сторінки стежать 768 тисяч підписників, тому там назбиралася величезна кількість смішних, дивних та навіть геніальних речей, які здатні розділити життя на "до" і "після". Розваги 24 обрали найкращі з них та підготували цікаву добірку. Читайте також: Coca-Cola та інші: відомі бренди випустили святкові рекламні ролики – добірка відео Ліжко з місцем для домашнього улюбленця Вугілля у формі черепів Ідеальний телевізор для геймера Прозорі каструлі Подушка для обіймів Файл із зображенням помилки у Word Подушка з місцем для руки Винний келих з акулою Захист клавіатури від котів Крісло для вечірнього читання казок Світильник у формі вибуху Шкарпетки-акули Повітряний змій у формі кальмара. А здалеку схоже на дементора Шоколадний джойстик Мило з ароматом вогнища Коврик, з яким ви точно нічого не забудете, виходячи з дому Серветка для окулярів, пришита до сорочки Ідеальний варіант, щоб розділити одну кімнату на двох людей Компактний та стильний набір ножів Пульт від телевізора з роз'ємом для навушників Дуже красива "Монополія" Маска з отвором для соломинки Вішак для одягу, який можна регулювати Просто ідеальне вікно Візок на скейтборді Водночас весела і моторошна пляжна іграшка Найсамотніше місце у світі (Ісландія) Сирна клавіатура Ялинка для котів