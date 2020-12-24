Це ж геніально: добірка цікавих речей, про які ви могли не знати, але точно захочете їх мати
Чи часто трапляється таке, що ви дізнаєтесь про щось нове, і воно настільки класне, що ви більше не можете уявити собі життя без нього? Речі з цієї добірки – саме такі.
На сайті Reddit є розділ під назвою Didn't Know I Wanted That ("Не знав, що я це хочу"), де користувачі публікують фото та відео речей, які вони хотіли б мати. Наразі за оновленнями сторінки стежать 768 тисяч підписників, тому там назбиралася величезна кількість смішних, дивних та навіть геніальних речей, які здатні розділити життя на "до" і "після". Розваги 24 обрали найкращі з них та підготували цікаву добірку.
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Ліжко з місцем для домашнього улюбленця
Вугілля у формі черепів
Ідеальний телевізор для геймера
Прозорі каструлі
Подушка для обіймів
Файл із зображенням помилки у Word
Подушка з місцем для руки
Винний келих з акулою
Захист клавіатури від котів
Крісло для вечірнього читання казок
Світильник у формі вибуху
Шкарпетки-акули
Повітряний змій у формі кальмара. А здалеку схоже на дементора
Шоколадний джойстик
Мило з ароматом вогнища
Коврик, з яким ви точно нічого не забудете, виходячи з дому
Серветка для окулярів, пришита до сорочки
Ідеальний варіант, щоб розділити одну кімнату на двох людей
Компактний та стильний набір ножів
Пульт від телевізора з роз'ємом для навушників
Дуже красива "Монополія"
Маска з отвором для соломинки
Вішак для одягу, який можна регулювати
Просто ідеальне вікно
Візок на скейтборді
Водночас весела і моторошна пляжна іграшка
Найсамотніше місце у світі (Ісландія)
Сирна клавіатура
Ялинка для котів
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