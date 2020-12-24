Это же гениально: интересные вещи, о которых вы могли не знать, но точно захотите их иметь
Часто ли случается такое, что вы узнаете о чем-то новом, и оно настолько классное, что вы больше не можете представить себе жизнь без него? Вещи из этой подборки – именно такие.
На сайте Reddit есть раздел под названием Didn't Know I Wanted That ("Не знал, что я это хочу»), где пользователи публикуют фото и видео вещей, которые они хотели бы иметь. Сейчас за обновлениями страницы следят 768 тысяч подписчиков, поэтому там собралось огромное количество смешных, странных и даже гениальных вещей, которые способны разделить жизнь на "до" и "после". Развлечения 24 выбрали лучшие из них и подготовили интересную подборку.
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Кровать с местом для домашнего питомца
Уголь в виде черепов
Идеальный телевизор для геймера
Прозрачные кастрюли
Подушка для обьятий
Файл с изображением ошибки в Word
Подушка с местом для руки
Винный бокал с акулой
Защита клавиатуры от котов
Кресло для вечернего чтения сказок
Светильник в форме взрыва
Носки-акулы
Воздушный змей в форме кальмара. А издалека похоже на дементора
Шоколадный джойстик
Мыло с ароматом костра
Коврик, с которым вы точно ничего не забудете, выходя из дома
Салфетка для очков, пришитая к рубашке
Идеальный вариант, чтобы разделить комнату на двоих людей
Компактный и стильный набор ножей
Пульт от телевизора с разьемом для наушников
Очень красивая "Монополия"
Маска с отверстием для соломинки
Вешалка для одежды, которую можно регулировать
Просто идеальное окно
Коляска на скейтборде
Одновременно веселая и жуткая пляжная игрушка
Самое одинокое место в мире (Исландия)
Сырная клавиатура
Елка для котов
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