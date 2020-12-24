Часто ли случается такое, что вы узнаете о чем-то новом, и оно настолько классное, что вы больше не можете представить себе жизнь без него? Вещи из этой подборки – именно такие.

На сайте Reddit есть раздел под названием Didn't Know I Wanted That ("Не знал, что я это хочу»), где пользователи публикуют фото и видео вещей, которые они хотели бы иметь. Сейчас за обновлениями страницы следят 768 тысяч подписчиков, поэтому там собралось огромное количество смешных, странных и даже гениальных вещей, которые способны разделить жизнь на "до" и "после". Развлечения 24 выбрали лучшие из них и подготовили интересную подборку. Читайте также: Coca-Cola и другие: известные бренды выпустили праздничные рекламные ролики – подборка видео Кровать с местом для домашнего питомца Уголь в виде черепов Идеальный телевизор для геймера Прозрачные кастрюли Подушка для обьятий Файл с изображением ошибки в Word Подушка с местом для руки Винный бокал с акулой Защита клавиатуры от котов Кресло для вечернего чтения сказок Светильник в форме взрыва Носки-акулы Воздушный змей в форме кальмара. А издалека похоже на дементора Шоколадный джойстик Мыло с ароматом костра Коврик, с которым вы точно ничего не забудете, выходя из дома Салфетка для очков, пришитая к рубашке Идеальный вариант, чтобы разделить комнату на двоих людей Компактный и стильный набор ножей Пульт от телевизора с разьемом для наушников Очень красивая "Монополия" Маска с отверстием для соломинки Вешалка для одежды, которую можно регулировать Просто идеальное окно Коляска на скейтборде Одновременно веселая и жуткая пляжная игрушка Самое одинокое место в мире (Исландия) Сырная клавиатура Елка для котов