Ежегодно перед рождественскими праздниками известные бренды со всего мира традиционно выпускают тематические рекламные ролики. Обычно это очень теплые и искренние видео, которые способны растрогать каждого, кто их посмотрит.

В этом году новогодние видео от брендов так или иначе рассказывают о жизни в условиях пандемии коронавируса. Это сложное время для всех нас, поэтому эти ролики – еще одно доказательство того, что вместе мы переживем любые трудности. Развлечения 24 выбрали для вас самые лучшие праздничные видеоролики от мировых брендов. Поэтому, приятного просмотра! Не забудьте запастись салфетками!

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#1 Coca-Cola: Подари только то, что можешь подарить

В ролике девочка провожает папу на работу и просит его передать письмо Санта-Клаусу. Однако, сделать это не так легко, как может показаться на первый взгляд.

#2 John Lewis: Подари немного любви

Ролик о том, как важно делать добрые дела и дарить любовь окружающим, ведь каждая мелочь может изменить мир к лучшему.

#3 McDonald's: Внутренний ребенок

Видео, которое напоминает, что каждый из нас должен беречь и баловать своего внутреннего ребенка даже тогда, когда это кажется ненужным и неуместным.

#4 Kohl's: Дарите от всего сердца

Видео о том, как пандемия изменила наши приоритеты и желания. Ведь материальные вещи отошли на второй план, а все мы мечтаем о здоровье и времени, проведенном с близкими.

#5 Amazon: Шоу должно продолжаться

Ролик о том, как не сдаваться на пути к своей цели, даже если тебе препятствует целая эпидемия.

#6 Erste Group: Верь в любовь. Верь в Рождество.

Ролик, который показывает, что крайне важно не забывать о том, что делает нас счастливыми. Даже если кажется, что всему пришел конец – внимание и забота близких людей всегда поможет.

#7 Macy’s: В папиных ботинках

История девочки, которая не могла придумать идею подарка для папы, пока не надела его ботинки и не провела один день, как он.

#8 Aldi: еще одна история про Кевина

Видео о том, что можно преодолеть множество трудностей ради того, чтобы обьединиться со своей семьей.

#9 Microsoft: Найди свою радость

Трогательный и одновременно смешной ролик о мечтах собак, которые могут проводить время вместе только во сне. Хотя, на самом деле, он не только о собаках.

#10 Nimbus Beds: Любите, делитесь и поддерживайте этой зимой

В ролике обращают внимание на проблему одиночества пожилых людей. 2020 вовсе не способствовал ее решению. Помните, что друг нужен каждому!