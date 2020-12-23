Щороку перед різдвяними святами відомі бренди з усього світу традиційно випускають тематичні рекламні ролики. Зазвичай це надзвичайно теплі та щирі відео, які здатні розчулити кожного, хто їх подивиться.

Цього року новорічні відео від брендів так чи інакше розповідають про життя в умовах пандемії коронавірусу. Це складний час для усіх нас, тому ці ролики ще один доказ того, що разом ми переживемо будь-які труднощі. Розваги 24 обрали для вас найкращі святкові відеоролики від світових брендів. Тож, приємного перегляду! Не забудьте запастися носовичками!

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#1 Coca-Cola: Цього Різдва подаруй лише те, що можеш подарувати

У ролику дівчинка проводжає тата на роботу та просить його передати листа Санта-Клаусу. Проте, зробити це не так легко, як може здатися на перший погляд.

#2 John Lewis: Подаруй трохи любові

Ролик про те, як важливо робити добрі вчинки та дарувати любов оточуючим, адже кожна дрібничка може змінити світ на краще.

#3 McDonald's: Внутрішня дитина

Відео, яке нагадує, що кожен з нас повинен берегти та плекати свою внутрішню дитину навіть тоді, коли це здається непотрібним і недоречним.

#4 Kohl's: Даруйте від усього серця

Відео про те, як пандемія змінила наші пріоритети та бажання. Адже матеріальні речі відійшли на другий план, а усі ми мріємо про здоров'я та час, проведений разом із близькими.

#5 Amazon: Шоу має тривати

Ролик про те, як не здаватися на шляху до своєї мети, навіть якщо на заваді стає ціла пандемія.

#6 Erste Group: Вір у любов. Вір у Різдво

Ролик, який показує, що вкрай важливо не забувати про те, що робить нас щасливими. Навіть, якщо здається, що усьому прийшов кінець – увага та турбота близьких людей завжди допоможе.

#7 Macy’s: В татових черевиках

Історія дівчинки, яка не могла вигадати ідею подарунку для тата, аж поки не взула його черевики та не провела один день, як він.

#8 Aldi: ще одна історія про Кевіна

Відео про те, що можна подолати безліч труднощів заради того, щоб об'єднатися зі своєю родиною.

#9 Microsoft: Знайди свою радість

Зворушливий та водночас смішний ролик про мрії собак, які можуть проводити час разом лише уві сні. Хоча, насправді, він не лише про собак.

#10 Nimbus Beds: Любіть, діліться та підтримуйте цієї зими

У ролику звертають увагу на проблему самотності літніх людей. 2020 рік зовсім не посприяв її вирішенню. Пам'ятайте, що друг потрібен кожному!