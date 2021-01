Не потрібно чекати дня Валентина, щоб висловити свої почуття коханій людині. Закохані можуть робити це будь-коли і їм за це нічого не буде. І акаунти у соціальних мережах завжди раді допомогти.

Якщо вам потрібні зображення, щоб висловити партнеру свої почуття, Twitter-акаунт Images to send and say ''us'' подбав про це. Якщо ви не дуже сміливі та не вмієте говорити про свої почуття, то ця сторінка саме для вас.

Цей акаунт у Twitter з картинками, які ілюструють відносини. Він з'явився лише пів року тому, але налічує понад 250 тисяч підписників. До початку 2021-го там накопичилося безліч фото і коротких роликів. Творці акаунта публікують зображення з обіймами та поцілунками, які можуть допомогти висловити свої почуття вашій коханій людині.

Розваги 24 пропонують найцікавішу підбірку картинок та відео, які полегшать ваше життя.

Jumppp pic.twitter.com/SngHX0mj8e — Images to send and say ''us'' (@couple_images) January 16, 2021

pic.twitter.com/lIlcv7zUl2 — Images to send and say ''us'' (@couple_images) January 15, 2021

pic.twitter.com/SOZ1XLqfef — Images to send and say ''us'' (@couple_images) January 11, 2021

pic.twitter.com/BbikUvRuAU — Images to send and say ''us'' (@couple_images) January 8, 2021

pic.twitter.com/rtTeKDCyrP — Images to send and say ''us'' (@couple_images) January 7, 2021

pic.twitter.com/dAK5mzdDbG — Images to send and say ''us'' (@couple_images) January 3, 2021

pic.twitter.com/FAtXU6mHZ6 — Images to send and say ''us'' (@couple_images) January 2, 2021

pic.twitter.com/MmINcOYfCu — Images to send and say ''us'' (@couple_images) December 29, 2020

pic.twitter.com/cJI7LrZqht — Images to send and say ''us'' (@couple_images) December 29, 2020

pic.twitter.com/bk8aKosnsI — Images to send and say ''us'' (@couple_images) December 27, 2020

pic.twitter.com/rZG0CG16Wi — Images to send and say ''us'' (@couple_images) December 25, 2020

Merry christmas everyone pic.twitter.com/1GoXOAafWq — Images to send and say ''us'' (@couple_images) December 24, 2020

pic.twitter.com/0Ze09SDBj7 — Images to send and say ''us'' (@couple_images) December 21, 2020

pic.twitter.com/hOcy09LXWO — Images to send and say ''us'' (@couple_images) December 20, 2020

pic.twitter.com/jmKMzlkif4 — Images to send and say ''us'' (@couple_images) December 19, 2020