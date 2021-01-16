Це могли бути ми з тобою: кумедний Twitter-акаунт, який ілюструє відносини
Не потрібно чекати дня Валентина, щоб висловити свої почуття коханій людині. Закохані можуть робити це будь-коли і їм за це нічого не буде. І акаунти у соціальних мережах завжди раді допомогти.
Якщо вам потрібні зображення, щоб висловити партнеру свої почуття, Twitter-акаунт Images to send and say ''us'' подбав про це. Якщо ви не дуже сміливі та не вмієте говорити про свої почуття, то ця сторінка саме для вас.
Читайте також В Японії виявлена квадратна собака, яка стала мемом про героїв популярної гри Among Us
Цей акаунт у Twitter з картинками, які ілюструють відносини. Він з'явився лише пів року тому, але налічує понад 250 тисяч підписників. До початку 2021-го там накопичилося безліч фото і коротких роликів. Творці акаунта публікують зображення з обіймами та поцілунками, які можуть допомогти висловити свої почуття вашій коханій людині.
Розваги 24 пропонують найцікавішу підбірку картинок та відео, які полегшать ваше життя.
Поділитися новиною
-
Арістотель і Річард Ніксон: як азартні ігри повпливали на долі великих людей – цікаві історії28 грудня 2020 , 15:49
-
Ютубер випустив короткометражний фільм "Мандалорець" у стилі Lego: як його створили – відео11 січня , 16:17
-
Програміст загубив пароль від електронного гаманця з 7002 біткойнами: це 220 мільйонів доларів13 січня , 15:52