Это могли быть мы с тобой: забавный Twitter-аккаунт, иллюстрирующий отношения
Не нужно ждать дня Валентина, чтобы выразить свои чувства любимому человеку. Влюбленные могут делать это когда угодно и им за это ничего не будет. И аккаунты в социальных сетях всегда рады помочь.
Если вам нужны изображения, чтобы выразить партнеру свои чувства, Twitter-аккаунт Images to send and say ''us'' позаботился об этом. Если вы не очень смелы и не умеете говорить о своих чувствах, то эта страница именно для вас.
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Этот аккаунт в Twitter с картинками, иллюстрирующими отношения. Он появился всего полгода назад, но насчитывает более 250 тысяч подписчиков. К началу 2021-го там накопилось множество фото и коротких роликов. Создатели аккаунта публикуют изображения с объятиями и поцелуями, которые могут помочь выразить свои чувства вашему любимому человеку.
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