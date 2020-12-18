Час пролітає занадто швидко. У повсякденних клопотах майже непомітно змінюються місяці та роки, і ось – не встигаємо озирнутися, як стали старші на 10 років. Ми завжди з теплотою згадуємо фільми, мультики та пісні, які любили у дитинстві чи юності. Але ж як важко повірити, що минуло вже стільки часу, адже здається, що це було вчора.

BoredPanda підготували добірку випадкових фактів, які показують як швидко та непомітно біжить час. Обіцяємо, ви здивуєтесь, коли їх побачите. Читайте також: "Сам удома": деталі фільму, які помітили лише спостережливі глядачі – цікава добірка #1 "Історія іграшок" була першим повнометражним 3D-мультфільмом і з’явилася 25 років тому #2 "Гаррі Поттер і філософський камінь", "Шрек" та "Одинадцять друзів Оушена" вийшли в один рік. Це було 19 років тому #3 Кевін Маккаллістер залишився сам удома 30 років тому #4 Цього року Барт Сімпсон святкував би 41-ий день народження #5 Сьогодні Motorola RAZR – експонат в музеї #6 Леонардо Ді Капріо у "Титаніку та Леонардо Ді Капріо у "Великому Гетсбі" – 16 років різниці #7 У 2009 році актори «Гри престолів» були схожі на теперішніх шанувальників серіалу #8 Останній епізод серіалу "Друзі" вийшов 16 років тому #9 Минуло 27 років з того часу, як ми вперше побачили Тірекса у "Парку Юрського періоду" #10 23 роки тому вийшла перша книга про Гаррі Поттера #11 Дочці Емінема Хейлі Джейд Скотт зараз 24 роки #12 Ліндсі Лохан зустріла свою фальшиву близнючку в "Пастці для батьків" 22 роки тому #13 "Брудні танці" вийшли 33 роки тому #14 24 роки тому з'явилася іграшка Тамагочі #15 Брітні Спірс вперше заспівала "Oops! I Did It Again" 20 років тому #16 Мадонні – 62 роки #17 А Дьюї з "Малкольма у центрі уваги" – 29 років #18 Перша серія "Сабріни – юної відьми" вийшла в ефір 24 ​​роки тому #19 Кучерявці Сью зараз 40 років, і вона мати 2-ох дітей #20 Дочці Курта Кобейна 28 років #21 Facebook є у нашому житті вже 16 років #22 А Google – 22 роки #23 "Парк Юрського періоду" на рік старший за Джастіна Бібера #24 Ми ближче до 2030 року, ніж до 2000 #25 Коли ви дивилися мультфільм про Геркулеса в кінотеатрах, Кайлі Дженнер ще навіть не народилася