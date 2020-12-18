Это было как будто вчера: подборка случайных фактов, которые напомнят вам о возрасте
Время пролетает слишком быстро. В повседневных хлопотах почти незаметно меняются месяцы и годы, и вот – не успеваем оглянуться, как стали старше на 10 лет. Мы всегда с теплотой вспоминаем фильмы, мультики и песни, которые любили в детстве или юности. Но как трудно поверить, что прошло уже столько времени, ведь кажется, что это было вчера.
BoredPanda подготовили подборку случайных фактов, которые показывают как быстро и незаметно бежит время. Обещаем, вы удивитесь, когда увидите.
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#1 "История игрушек" была первым полнометражным 3D-мультфильмом и появилась 25 лет назад
#2 "Гарри Поттер и философский камень", "Шрек" и "Одиннадцать друзей Оушена" вышли в один год. Это было 19 лет назад
#3 Кевин Маккаллистер остался один дома 30 лет назад
#4 В этом году Барт Симпсон праздновал бы 41-ый день рождения
#5 Сегодня Motorola RAZR – экспонат в музее
#6 Леонардо Ди Каприо в "Титанике" и Леонардо Ди Каприо в "Великом Гэтсби" – 16 лет разницы
#7 В 2009 году актеры «Игры престолов» были похожи на нынешних поклонников сериала
#8 Последний эпизод сериала "Друзья" вышел 16 лет назад
#9 Прошло 27 лет с тех пор, как мы впервые увидели Тирекса в "Парке Юрского периода"
#10 23 года назад вышла первая книга о Гарри Поттере
#11 Дочери Эминема Хейли Джейд Скотт сейчас 24 года
#12 Линдси Лохан встретила свою фальшивую близняшку в "Ловушке для родителей" 22 года назад
#13 "Грязные танцы" вышли 33 года назад
#14 24 года назад появилась игрушка Тамагочи
#15 Бритни Спирс впервые спела "Oops! I Did It Again" 20 лет назад
#16 Мадонне – 62 года
#17 А Дьюи из "Малкольма в центре внимания" – 29 лет
#18 Первая серия "Сабрины – маленькой ведьмы" вышла в эфир 24 года назад
#19 Кудряшке Сью сейчас 40 лет, и она мать 2-их детей
#20 Дочери Курта Кобейна 28 лет
#21 Facebook есть в нашей жизни уже 16 лет
#22 А Google – 22 года
#23 "Парк Юрского периода" на год старше Джастина Бибера
#24 Мы ближе к 2030 году, чем к 2000
#25 Когда вы смотрели мультфильм про Геркулеса в кинотеатрах, Кайли Дженнер еще даже не родилась
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