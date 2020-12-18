Время пролетает слишком быстро. В повседневных хлопотах почти незаметно меняются месяцы и годы, и вот – не успеваем оглянуться, как стали старше на 10 лет. Мы всегда с теплотой вспоминаем фильмы, мультики и песни, которые любили в детстве или юности. Но как трудно поверить, что прошло уже столько времени, ведь кажется, что это было вчера.

BoredPanda подготовили подборку случайных фактов, которые показывают как быстро и незаметно бежит время. Обещаем, вы удивитесь, когда увидите. Читайте также: "Один дома": детали фильма, которые заметили только внимательные зрители – интересная подборка #1 "История игрушек" была первым полнометражным 3D-мультфильмом и появилась 25 лет назад #2 "Гарри Поттер и философский камень", "Шрек" и "Одиннадцать друзей Оушена" вышли в один год. Это было 19 лет назад #3 Кевин Маккаллистер остался один дома 30 лет назад #4 В этом году Барт Симпсон праздновал бы 41-ый день рождения #5 Сегодня Motorola RAZR – экспонат в музее #6 Леонардо Ди Каприо в "Титанике" и Леонардо Ди Каприо в "Великом Гэтсби" – 16 лет разницы #7 В 2009 году актеры «Игры престолов» были похожи на нынешних поклонников сериала #8 Последний эпизод сериала "Друзья" вышел 16 лет назад #9 Прошло 27 лет с тех пор, как мы впервые увидели Тирекса в "Парке Юрского периода" #10 23 года назад вышла первая книга о Гарри Поттере #11 Дочери Эминема Хейли Джейд Скотт сейчас 24 года #12 Линдси Лохан встретила свою фальшивую близняшку в "Ловушке для родителей" 22 года назад #13 "Грязные танцы" вышли 33 года назад #14 24 года назад появилась игрушка Тамагочи #15 Бритни Спирс впервые спела "Oops! I Did It Again" 20 лет назад #16 Мадонне – 62 года #17 А Дьюи из "Малкольма в центре внимания" – 29 лет #18 Первая серия "Сабрины – маленькой ведьмы" вышла в эфир 24 года назад #19 Кудряшке Сью сейчас 40 лет, и она мать 2-их детей #20 Дочери Курта Кобейна 28 лет #21 Facebook есть в нашей жизни уже 16 лет #22 А Google – 22 года #23 "Парк Юрского периода" на год старше Джастина Бибера #24 Мы ближе к 2030 году, чем к 2000 #25 Когда вы смотрели мультфильм про Геркулеса в кинотеатрах, Кайли Дженнер еще даже не родилась