В умовах ізоляції і закриття тренажерних залів британська компанія придумала ідеальне рішення – ліжко, яке перетворюється в повноцінний домашній тренажерний зал.

Зараз ми проводимо більшу частину тренувань вдома, але оскільки наші квартири зазвичай не призначені для використання у ролі імпровізованих тренажерних залів, знайти місце не завжди легко. Тож на допомогу прийшла британська компанія PIVOT Fitness, яка запустила на краудфандинговій платформі Kickstarter збір грошей на новий проєкт для тих, хто займається вдома, – "ліжко-трансформер" PIVOT bed.

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Ліжко-тренажерний зал ідеально підходить для людей з обмеженим простором, оскільки тренажерний зал вимагає не більше місця, ніж ваше ліжко вже займає.

Ліжко за лічені секунди перетворюється в тренажерний зал. Ви можете легко повернути ліжко, надійно зафіксувати його у вертикальному положенні і взятися до тренування. У піднятому вигляді це мультифункціональний спортивний зал: до ліжка додається штанга, стійка для штанги і стійка для підтягувань, складне сидіння і навіть кріплення для планшета. Під ліжком є спеціальне підлогове покриття, що захищає підлогу від будь-яких пошкоджень.

Дивіться відеоогляд "ліжка-трансформера" PIVOT bed:

Не мало значення, яке спорядження для вправ я купив, я ніколи ним не користувався. У мене не було місця, тому обладнання було заховано в різних кімнатах, і потрібен був час, щоб підготуватися до швидкого тренування. Коли я побудував перший прототип ліжка PIVOT Bed, все змінилося, оскільки у мене з'явилася кімната для тренувань з усім обладнанням,

– розповідає Колін Монтгомері, засновник і генеральний директор PIVOT Fitness.



Ліжко-трансформер PIVOT bed / Фото PIVOT Fitness

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Ліжко-трансформер PIVOT bed / Фото PIVOT Fitness



​Ліжко-трансформер PIVOT bed / Фото PIVOT Fitness

У багатьох британських будинках простору обмаль, і це вважається найбільшою перешкодою для занять вдома. Ліжко PIVOT є новаторським доповненням до цього ринку. Це зручність у поєднанні з ультрасучасним дизайном, тому більше немає виправдань пропуску тренування,

– додає Колін Монтгомері.



​Ліжко-трансформер PIVOT bed / Фото PIVOT Fitness

Якщо ви хочете отримати такий домашній тренажерний зал – ви можете внести 750 фунтів стерлінгів (28 450 грн) або більше за посиланням.

Компанія пропонує безкоштовну доставку до Великобританії, ЄС, США та Канади.