В Україні триває карантин вихідного дня – це означає, що спортивні зали у суботу та неділю не працюють і, щоб пітримувати себе у формі, доводиться займатися спортом вдома. Але як добре потренуватися в квартирі і не дратувати при цьому сусідів?

Люди в усьому світі залишаються вдома в умовах пандемії коронавірусу, багато хто після довгих роздумів починає домашню програму тренувань, щоб підтримувати свою силу і фізичну форму. Але іноді, особливо у вихідні, це складно, якщо ви живете в квартирі і не повинні дратувати своїх сусідів знизу, тому що ніхто не любить гучних та неуважних сусідів.

Читайка Чим зайнятися вдома під час карантину вихідного дня: список небанальних розваг

Але це не означає, що про тренування вдома не може бути й мови. Тому, щоб ваші сусідські відносини не зіпсувалися через стрибання та гуркіт гантель по підлозі, Розваги 24 підготували декілька порад для жителів квартир багатоповерходих будинків, щодо зниження шуму при заняттях спортом в приміщенні.

1. Використовуйте шумопоглинаючий килимок для вправ



Це один з найефективніших способів знизити рівень шуму при заняттях вдома / Фото Unsplash

2. Ходіть босоніж або одягайте нековзаючі шкарпетки для тренувань

Більшість кросівок скриплять на твердих поверхнях і створюють більше шуму при русі / Фото Unsplash

3. Виконуйте тихі вправи з невеликим навантаженням



Деякі вправи можуть бути занадто гучними для сусідів, незважаючи на всі ваші зусилля щодо зменшенню шуму / Фото Unsplash

4. Використовуйте стрічки опору замість гантель

Розуміючи, наскільки гучними можуть бути гантелі в спортзалі, уявіть, як голосно це звучить для вашого сусіда, який проживає під вами / Фото Unsplash

5. Спробуйте приземлитися тихіше



Більша частина шуму, який чують сусіди, виходить від ніг на підлозі в квартирі / Фото Unsplash

6. Кардіо – це не тільки біг. Виконуйте вправи з власною вагою, такі як присідання, випади і віджимання



Все, що збільшує частоту серцевих скорочень – це вправи для серцево-судинної системи / Фото Unsplash

7. Спробуйте інші форми вправ



Використовуйте цей час, щоб спробувати щось нове, наприклад, йогу, пілатес або навіть хула-хупінг / Фото Unsplash

8. Спілкуйтеся зі своїми сусідами



Відкрите і чесне спілкування – найефективніший спосіб не зіпсувати добросусідські відносини / Фото Unsplash

Немає нічого більш неприємного, ніж галасливий сусід, і ситуація ускладнюється, коли цим галасливим сусідом можете бути ви самі. Сподіваємось, що трішки творчості і належна старанність допоможуть не турбувати ваших сусідів.