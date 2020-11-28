В Украине продолжается карантин выходного дня – это означает, что спортивные залы в субботу и воскресенье не работают и, чтобы поддерживать себя в форме, приходится заниматься спортом дома. Но как хорошо потренироваться в квартире и не раздражать при этом соседей?

Люди во всем мире остаются дома в условиях пандемии коронавируса, многие после долгих раздумий начинает домашнюю программу тренировок, чтобы поддерживать свою силу и физическую форму. Но иногда, особенно в выходные дни, это сложно, если вы живете в квартире и не должны раздражать своих соседей снизу, потому что никто не любит шумных и невнимательных соседей.

Читайка Чем заняться дома во время карантина выходного дня: список небанальных развлечений

Но это не значит, что о тренировках дома не может быть и речи. Поэтому, чтобы ваши соседские отношения не испортились из-за прыганья и грохота гантель по полу, Развлечения 24 подготовили несколько советов для жителей квартир многоэтажных домов, по снижению шума при занятиях спортом в помещении.

1. Используйте шумоподавляющий коврик для упражнений



Это один из самых эффективных способов снизить уровень шума при занятиях дома / Фото Unsplash

2. Ходите босиком или надевайте нескользящие носки для тренировок



Большинство кроссовок скрипят на твердых поверхностях и создают больше шума при движении / Фото Unsplash

3. Выполняйте тихие упражнения с небольшой нагрузкой



Некоторые упражнения могут быть слишком громкими для соседей, несмотря на все ваши усилия по уменьшению шума / Фото Unsplash

4. Используйте ленты сопротивления вместо гантель



Понимая, насколько громкими могут быть гантели в спортзале, представьте, как громко это звучит для вашего соседа, который проживает под вами / Фото Unsplash

5. Попробуйте приземлиться тише



Большая часть шума, который слышат соседи, исходит от ног на полу в квартире / Фото Unsplash

6. Кардио – это не только бег. Выполняйте упражнения с собственным весом, такие как приседания, выпады и отжимания



Все, что увеличивает частоту сердечных сокращений – это упражнения для сердечно-сосудистой системы / Фото Unsplash

7. Попробуйте другие формы упражнений



Используйте это время, чтобы попробовать что-то новое, например, йогу, пилатес или даже хула-хупинг / Фото Unsplash

8. Общайтесь со своими соседями



Открытое и честное общение – самый эффективный способ не испортить добрососедские отношения / Фото Unsplash

Нет ничего более неприятного, чем шумный сосед, и ситуация усложняется, когда этим шумным соседом можете быть вы сами. Надеемся, что немного творчества и надлежащее усердие помогут не беспокоить ваших соседей.