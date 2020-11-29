В условиях изоляции и закрытия тренажерных залов одна компания придумала идеальное решение – кровать, которая превращается в полноценный домашний тренажерный зал.

Сейчас мы проводим большую часть тренировок дома, но поскольку наши квартиры обычно не предназначены для использования в качестве импровизированных тренажерных залов, найти место не всегда легко. Поэтому на помощь пришла британская компания PIVOT Fitness, которая запустила на краудфандинговой платформе Kickstarter сбор денег на новый проект для тех, кто занимается дома – "кровать-трансформер" PIVOT bed.

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Кровать-тренажерный зал идеально подходит для людей с ограниченным пространством, поскольку тренажерный зал требует не больше места, чем ваша кровать уже занимает.

Кровать за считанные секунды превращается в тренажерный зал. Вы можете легко повернуть кровать, надежно зафиксировать ее в вертикальном положении и приступить к тренировке. В поднятом виде это мультифункциональный спортивный зал: к кровати прилагается штанга, стойка для штанги и стойка для подтягиваний, складное сиденье и даже крепление для планшета. Под кроватью есть специальное напольное покрытие, которое защищает пол от любых повреждений.

Смотрите видеообзор "кровати-трансформера" PIVOT bed:

Не имело значения, какое снаряжение для упражнений я купил, я никогда им не пользовался. У меня не было места, поэтому оборудование было спрятано в разных комнатах, и нужно было время, чтобы подготовиться к быстрой тренировке. Когда я построил первый прототип кровати PIVOT Bed, все изменилось, так как у меня появилась комната для тренировок со всем оборудованием,

– рассказывает Колин Монтгомери, основатель и генеральный директор PIVOT Fitness.

Кровать-трансформер PIVOT bed / Фото PIVOT Fitness

​Кровать-трансформер PIVOT bed / Фото PIVOT Fitness

Кровать-трансформер PIVOT bed / Фото PIVOT Fitness

Во многих британских домах пространства мало и это считается самым большим препятствием для занятий дома. Кровать PIVOT является новаторским дополнением к этому рынку. Это удобство в сочетании с ультрасовременным дизайном, поэтому больше нет оправданий пропускам тренировок,

– добавляет Колин Монтгомери.

Кровать-трансформер PIVOT bed / Фото PIVOT Fitness

Если вы хотите получить такой домашний тренажерный зал – вы можете внести 750 фунтов стерлингов (28 450 грн) или больше по ссылке.

Компания предлагает бесплатную доставку в Великобританию, ЕС, США и Канаду .