Мабуть багато з вас чули про Кайла Макдональда, який у 2006 році обміняв звичайну канцелярську скріпку на двоповерховий будинок. У свій час ця історія набула неабиякого розголосу. Виявилося, що у чоловіка і зараз є послідовники.

У травні 2020 року 29-річна блогерка із Сан-Франциско Демі Скіпер розпочала власний проєкт Trade Me у соціальних мережах TikTok та Instagram, повідомляє видання The Sun. З того часу вона здійснила 25 обмінів, і стала власницею будинку на колесах.

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Ідея проєкту The Trade Me полягає у тому, щоб обмінювати певні речі на кращі та дорожчі. Демі Скіпер розпочинала зі звичайної заколки-невидимки для волосся. Ще тоді вона вирішила, що не зупиниться, поки не отримає будинок.

Спершу блогерка обміняла заколку на пару сережок вартістю 10 доларів. За них вона отримала набір з чотирьох келихів для маргарити.

Далі келихи перетворилися на пилосос вартістю 60 доларів.

Пилосос Демі обміняла на сноуборд, а його – на Apple TV, що стало найвартіснішим обміном на той час.

Далі були навушники, що коштували 220 доларів, та ігрова консоль Xbox.

Хлопець, який дуже хотів приставку, погодився обміняти на Xbox свій ноутбук MacBook Pro 2011 року вартістю 400 доларів.

За ноутбук дівчина отримала набір фотоапаратів Canon. За ними послідувала пара кросівок Nike вартістю 750 доларів.

За дороге взуття дівчина отримала новий iPhone 11 Pro Max, який придбали спеціально для обміну.

Телефон забезпечив блогерці обмін на автомобіль Dodge Caravan 2008 року.

Машина знову перетворилася на ноутбук, але вже набагато кращий – 15-дюймовий MacBook Pro 2017 року. Згодом вона обміняла його на електричний велосипед, ще 2 автомобіля та намисто з діамантами та сапфіром, яке оцінили в 19,5 тисяч доларів. Передостанньою точкою став Jeep Patriot 2011 року.

Саме за нього дівчина й отримала невеличкий будинок на колесах.

Під час проєкту за вражаючими обмінами дівчини почала слідкувати величезна аудиторія – 4,6 мільйона підписників у TikTok та 285 тисяч підписників в Instagram. Усі ці люди продовжуватимуть слідкувати за пригодами Демі та дізнаються, чи зупиниться вона на досягнутому, чи може продовжить свій шлях та отримає великий будинок.