Наверное, многие из вас слышали про Кайла Макдональда, который в 2006 году обменял обычную канцелярскую скрепку на двухэтажный дом. В свое время эта история получила широкую огласку. Оказалось, что у мужчины и сейчас есть последователи.

В мае 2020 года блогер из Сан-Франциско Деми Скипер начала собственный проект The Trade Me в социальных сетях TikTok и Instagram, сообщает издание The Sun. С тех пор она совершила 25 обменов, и стала владелицей дома на колесах.

Идея проекта The Trade Me заключается в том, чтобы обменивать определенные вещи на те, что лучше и дороже. Деми Скипер начинала с обычной заколки-невидимки для волос. Еще тогда она решила, что не остановится, пока не получит дом.

Сначала девушка обменяла заколку на пару сережек стоимостью 10 долларов. За них она получила набор из четырех бокалов для маргариты.

Дальше бокалы превратились в пылесос стоимостью 60 долларов.

Пылесос Деми обменяла на сноуборд, а его – на Apple TV, что стало самым дорогостоящим обменом на то время.

Дальше были наушники, которые стоили 220 долларов, и игровая консоль Xbox.

Парень, который очень хотел приставку, согласился обменять на Xbox свой ноутбук MacBook Pro 2011 года стоимостью 400 долларов.

За ноутбук девушка получила набор фотоаппаратов Canon. За ними последовала пара кроссовок Nike стоимостью 750 долларов.

За дорогую обувь девушка получила новый iPhone 11 Pro Max, который приобрели специально для обмена.

Телефон обеспечил Деми обмен на автомобиль Dodge Caravan 2008 года.

Машина снова превратилась в ноутбук, но уже гораздо лучше – 15-дюймовый MacBook Pro 2017 года. Впоследствии она обменяла его на электрический велосипед, еще 2 автомобиля и ожерелье с бриллиантами и сапфиром, которое оценили в 19,5 тысяч долларов. Предпоследней точкой стал Jeep Patriot 2011 года.

Именно за него девушка и получила небольшой дом на колесах.