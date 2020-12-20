Почтальонам необходимо внимательно следить за своими маршрутами, чтобы порой не встретить вооруженных животных.

Тим Смит – почтальон из Уильямсбурга, штат Кентуки, США. На днях он разносил письма и газеты, и у него произошла необычная встреча, из-за чего он не смог вовремя доставить почту адресату.

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Во время доставки писем на его пути встал пес, вооруженный топором, с которым он не смог справиться. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Видел это сегодня на моем почтовом маршруте. Есть много причин, почему ваш почтальон может не доставить ваши отправления, и это одна из них. Я могу справиться с собакой, но не с собакой с топором,

– шутит Тим.

Тим признается, что пес на самом деле очень дружелюбный и он часто видит, что тот постоянно носит с собой палки, но с топором увидел его впервые