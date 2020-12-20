Листоноша не зміг доставити пошту – на заваді став пес із сокирою: фото
Листоношам необхідно уважно стежити за своїми маршрутами, щоб часом не зустріти озброєних тварин.
Тім Сміт – листоноша з Вільямсбургу, штат Кентукі, США. Днями він розносив листи та газети, і в нього сталася незвичайна зустріч, через що він не зміг вчасно доставити пошту до адресата.
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Під час доставки листів на його шляху встав пес, озброєнний сокирою, з яким він не зміг впоратися. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Бачив це сьогодні на моєму поштовому маршруті. Є багато причин, чому ваш листоноша може не доставити ваші відправлення, і це одна з них. Я можу впоратися із собакою, але не з собакою з сокирою,
– жартує Тім.
Тім зізнається, що пес насправді дуже доброзичливий і він часто бачить, що той постійно носить з собою палиці, але з сокирою побачив його вперше
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