Листоношам необхідно уважно стежити за своїми маршрутами, щоб часом не зустріти озброєних тварин.

Тім Сміт – листоноша з Вільямсбургу, штат Кентукі, США. Днями він розносив листи та газети, і в нього сталася незвичайна зустріч, через що він не зміг вчасно доставити пошту до адресата.

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Під час доставки листів на його шляху встав пес, озброєнний сокирою, з яким він не зміг впоратися. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Бачив це сьогодні на моєму поштовому маршруті. Є багато причин, чому ваш листоноша може не доставити ваші відправлення, і це одна з них. Я можу впоратися із собакою, але не з собакою з сокирою,

– жартує Тім.

Тім зізнається, що пес насправді дуже доброзичливий і він часто бачить, що той постійно носить з собою палиці, але з сокирою побачив його вперше