Сафарі – цікава розвага, яка вже давно не асоціюється з мисливцями та полюванням. Протягом останніх років сафарі набуло дещо іншого змісту, і частіше означає екскурсії дикою природою та фотографування тварин.

Нещодавно подружжя Алана та Мішель Хілленів вирішило розважитися на сафарі та влаштувати романтичний пікнік, повідомляє New York Post. Проте, хижий гість, який завітав на вечерю без запрошення, ледь усе не зіпсував.

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У подорож пара взяла із собою канапе з лососем та пляшку червоного мерло. Сумка із закусками лежала в багажнику джипа, на якого подружжя дісталося до сафарі-парку. За декілька хвилин після того, як вони зупинилися та вийшли з машини, звідкись з'явився леопард та вкрав сумку з їжею. Відійшовши на деяку відстань, звір розірвав її та почав шукати щось смачне.

Алан, як професійний фотограф, не розгубився та зробив декілька знімків хижака з його здобиччю. На них видно, як він тримає вино в лапах та намагається відкрити його зубами. Іронічно, що пара обрала для свого романтичного вечора вино під назвою Leopard’s Leap ("Стрибок леопарда").









Леопард зі своєю здобиччю / Фото Alan Hillen Kennedy News

Водій автомобіля намагався відлякати леопарда палицею, але у нього нічого не вийшло. Тому компанії довелося чекати поки тварина втратить цікавість до сумки та піде. Відкоркувати пляшку хижаку так і не вдалося, тому пара забрала її з собою у якості сувеніру.