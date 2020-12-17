Сафари – интересное развлечение, которое уже давно не ассоциируется с охотой. В течение последних лет сафари приобрело несколько иной смысл, и чаще означает экскурсии дикой природой и фотографирование животных.

Недавно супруги Алан и Мишель Хиллен решили развлечься на сафари и устроить романтический пикник, сообщает New York Post. Однако, хищный гость, который посетил ужин без приглашения, едва все не испортил.

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В путешествие пара взяла с собой канапе с лососем и бутылку красного мерло. Сумка с закусками лежала в багажнике джипа, на котором супруги добрались до сафари-парка. За несколько минут после того, как они остановились и вышли из машины, откуда-то появился леопард и украл сумку с едой. Отойдя на некоторое расстояние, зверь разорвал ее и начал искать что-то вкусное.

Алан, как профессиональный фотограф, не растерялся и сделал несколько снимков хищника с его добычей. На них видно, как он держит вино в лапах и пытается открыть его зубами. Иронично, что пара выбрала для своего романтического вечера вино под названием Leopard's Leap ( "Прыжок леопарда").









Леопард со своей добычей / Фото Alan Hillen Kennedy News

Водитель автомобиля пытался отпугнуть леопарда палкой, но у него ничего не получилось. Поэтому компании пришлось ждать, пока животное потеряет интерес к сумке и уйдет. Откупорить бутылку хищнику так и не удалось, поэтому пара забрала ее с собой в качестве сувенира.