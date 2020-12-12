У вас весела компанія, яка обожнює шум і сміх? Майже кожне по-справжньому доросле святкування не може обійтися без алкоголю. У такі моменти понад усе хочеться знайти якихось пригод для себе та своїх друзів. Але є і кращий вибір того, як весело провести час – можна пограти в цікаву настільну гру.

Попереду різдвяні канікули, а після них локдаун... Хочете урізноманітнити свою вечірку або будь-яке скупчення у вас вдома?

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Розваги 24 підібрали для вас настільні ігри, які відмінно скрасять очікування смачної вечері, допоможуть скоротати дощовий вечір або зроблять вашу домашню вечірку ще цікавішою – загалом, вони точно знадобляться. Добре, що придумали не одну настільну гру, яка добре піде під алкоголь. Такі ігри можуть стати чудовим подарунком вашим друзям, колегам по роботі чи родичам. Ці ігри дозволять вам добряче зблизитись і весело провести час.

1. Будьмо

Кількість учасників у грі – від 4 до 10.

Перед вами колода, що складається із 52 гральних карт із авторськими малюнками. На лицьовій стороні карт зображені браві козаки та красуні-україночки. На зворотному боці написано завдання, яке повинен виконати гравець, що візьме цю карту.

А як грати?

Перед початком гри ретельно перетасуйте колоду. Покладіть карти малюнком вгору. І не забудьте поставити поруч із собою келих із улюбленим напоєм – по ходу гри "Будьмо" вам доведеться не раз доторкнутися до нього. Один із учасників витягує карту, читає завдання вголос і виконує його, або п'є штрафний келих. Після цього хід переходить до наступного гравця за годинниковою стрілкою. Всі завдання на картах не складні, проте, чим далі ви будете грати, тим неможливішими вони будуть здаватися. Гравець, який одразу відмовився від виконання завдання – п'є. Гравець, який намагався виконать завдання, але не зумів – все одно п'є. Головне – не забувати про закуску.

Гра закінчується, коли закінчився алкоголь або учасники, або ви витягли із колоди четверту карту "Король гори".

Кому сподобається гра?

Розробники впевнені, що настільна (чи навіть застільна) гра "Будьмо" урізноманітнить ваше застілля, допоможе ще веселіше провести час у близькій компанії.

2. Градус

Градус запалить вечірку, підірве свято жартами, розвеселить приколами над друзями, та додасть нотки еротики. Тематичні колоди із завданнями можна формувати за своїми уподобаннями, тому в "Градус" буде цікаво грати як в компанії студентів, так і в робочому колективі, і навіть в родинному колі, прибравши або додавши деякі колоди.

Що тут взагалі відбувається?

Перед стартом усі гравці отримують планшети, що представлені дизайнером у вигляді пивних кухлів, і жетони з літражем випитого для фіксації своїх досягнень в умовних алколітрах.

У комплект гри входить 6 колод карт із різною тематикою. В одній партії гри рекомендується використовувати не більше трьох колод завдань, перетасувавши з базовою за бажанням ще дві. Також для гравців є меню зі стандартним розділом і частиною бажань.

Мета кожного гравця – досягти літрового або дволітрового значення на своєму планшеті, пропиваючи або випиваючи бали. Відбувається нарахування балів після виконання певного завдання. Гравцям належить виконувати різні завдання, в яких набираються переможні бали, а ось відмова або фейл змусять випивати штрафні порції.

І як грати?

Отже, ви потрапили в розважальний заклад, і просто горите бажанням випити! Дочекайтеся своєї черги та по ходу руху годинникової стрілки зробіть хід: візьміть карту із загальної колоди і оголосіть усім учасникам своє завдання. За умови успішного виконання поставленого завдання ви отримаєте бал, зазначивши на планшеті кількість прийнятого всередину.

Кому сподобається гра?

Це відмінна гра для вечірок, яка допоможе вам провести найзгадуванішу зустріч з друзями! А також сподобається тим, чий мозок навіть під впливом алкоголю продовжує працювати.

3. Зелений мексиканець

Хочете зробити свою вечірку незабутньою? Для веселої компанії найкраще підійде запальна настільна гра! "Зелений Мексиканець" – саме така.

Як грати?

Дон (голова мексиканської мафії) обирає собі наступника серед гравців. Але його радник, який сам мріє очолити картель, постійно влаштовує претендентам всілякі каверзи, намагаючись показати, що всі вони – лише "зелені" мексиканці, і не гідні зайняти місце Дона.

У комплект входять карти двох видів – 45 наказів Дона (виконує гравець), 45 підступних порад Радника (гравець передає їх виконання будь-якому іншому гравцю) і правила гри.

Боротьба за імперію картелю в самому розпалі! Гравець зобов'язаний виконувати всі призначені йому накази Дона або карти з порадами.

Переможе найпідприємливіший і найуважніший, але задоволення і позитивні емоції отримають усі!

Кому сподобається гра?

Гра універсальна для будь-якої вечірки і розрахована на компанію, де люблять цікаво провести час: легкі та короткі правила, час освоєння – до 5 хв; гра прикрасить будь-яку вечірку, навіть ту, де всі "за кермом"; можна грати як втрьох, так і великою компанією; метою є не стільки сама перемога, скільки цікавий і веселий процес гри.