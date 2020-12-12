У вас веселая компания, которая обожает шум и смех? Почти каждое по-настоящему взрослое празднование не может обойтись без алкоголя. В такие моменты больше всего хочется найти каких-то приключений для себя и своих друзей. Но есть и лучший выбор того, как весело провести время – можно поиграть в интересную настольную игру.

Впереди рождественские каникулы, а после них локдаун... Хотите разнообразить свою вечеринку или любое скопление у вас дома?

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Развлечения 24 подобрали для вас настольные игры, которые отлично скрасят ожидание вкусного ужина, помогут скоротать дождливый вечер или сделают вашу домашнюю вечеринку еще интереснее – в общем, они точно понадобятся. Хорошо, что придумали не одну настольную игру, которая хорошо пойдет под алкоголь. Такие игры могут стать отличным подарком вашим друзьям, коллегам по работе или родственникам. Эти игры позволят вам хорошенько сблизиться и весело провести время.

1. Будьмо

Количество участников в игре – от 4 до 10.

Перед вами колода, состоящая из 52 игральных карт с авторскими рисунками. На лицевой стороне карт изображены бравые казаки и красавицы-украиночки. На обратной стороне написано задание, которое должен выполнить игрок, который возьмет эту карту.

А как играть?

Перед началом игры тщательно перетасуйте колоду. Положите карты рисунком вверх. И не забудьте поставить рядом с собой бокал с любимым напитком – по ходу игры "Будьмо" вам придется не раз прикоснуться к нему. Один из участников вытаскивает карту, читает задание вслух и выполняет его, или пьет штрафной бокал. После этого ход переходит к следующему игроку по часовой стрелке. Все задания на картах не сложные, однако, чем дальше вы будете играть, тем невозможнее они будут казаться. Игрок, который сразу отказался от выполнения задания – пьет. Игрок, который пытался выполнить задание, но не сумел – все равно пьет.

Игра заканчивается, когда закончился алкоголь или участники, или вы вытащили из колоды четвертую карту "Король горы".

Кому понравится игра?

Разработчики уверены, что настольная (или даже застольная) игра "Будьмо" разнообразит ваше застолье, поможет еще веселее провести время в близкой компании.

2. Градус

Градус зажжет вечеринку, взорвет праздник шутками, развеселит приколами над друзьями, и добавит нотки эротики. Тематические колоды с заданиями можно формировать за своими предпочтениями, поэтому в "Градус" будет интересно играть как в компании студентов, так и в рабочем коллективе, и даже в семейном кругу, убрав или добавив некоторые бревна.

Что здесь вообще происходит?

Перед стартом все игроки получают планшеты, представленные дизайнером в виде пивных кружек, и жетоны с литражом выпитого для фиксации своих достижений в условных алколитрах.

В комплект игры входит 6 колод карт с разной тематикой. В одной партии игры рекомендуется использовать не более трех колод заданий, перетасовав с базовой по желанию еще две. Также для игроков есть меню со стандартным разделом и частью желаний.

Цель каждого игрока – достичь литрового или двухлитрового значения на своем планшете, пропивая или выпивая баллы. Происходит начисление баллов после выполнения определенного задания. Игрокам предстоит выполнять различные задания, в которых набираются победные очки, а вот отказ или фейл заставят выпивать штрафные порции.

И как играть?

Итак, вы попали в развлекательное заведение, и просто горите желанием выпить! Дождитесь своей очереди и по ходу движения часовой стрелки сделайте ход: возьмите карту из общей колоды и объявите всем участникам свое задание. При условии успешного выполнения поставленной задачи вы получите балл, отметив на планшете количество принятого внутрь.

Кому понравится игра?

Это отличная игра для вечеринок, которая поможет вам провести самую загадочную встречу с друзьями! А также понравится тем, чей мозг даже под воздействием алкоголя продолжает работать.

3. Зеленый мексиканец

Хотите сделать свою вечеринку незабываемой? Для веселой компании лучше всего подойдет зажигательная настольная игра! "Зеленый мексиканец" – именно такая.

Как играть?

Дон (глава мексиканской мафии) выбирает себе преемника среди игроков. Но его советник, который сам мечтает возглавить картель, постоянно устраивает претендентам всевозможные каверзы, пытаясь показать, что все они – лишь "зеленые" мексиканцы, и не достойны занять место Дона.

В комплект входят карты двух видов – 45 приказов Дона (выполняет игрок), 45 коварных советов Советника (игрок передает их выполнение любому другому игроку) и правила игры.

Борьба за империю картеля в самом разгаре! Игрок обязан выполнять все назначенные ему приказы Дона или карты с советами.

Победит самый предприимчивый и внимательный, но удовольствие и положительные эмоции получат все!

Кому понравится игра?

Игра универсальна для любой вечеринки и рассчитана на компанию, где любят интересно провести время: легкие и короткие правила, время освоения – до 5 мин; игра украсит любую вечеринку, даже ту, где все "за рулем"; можно играть как втроем, так и большой компанией; целью является не столько сама победа, сколько интересный и веселый процесс игры.