У цьому шоу відомий актор зізнався також чому відхилив пропозицію Джеффа Безоса борознити простори Всесвіту на його ракеті Blue Origin. Тома Генкса не влаштувала ціна.

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За політ, що триватиме всього лише 12 хвилин, актору запропонували заплатити 28 мільйонів доларів.

Так, він запропонував мені політ. За умови, що я заплачу. І це коштувало 28 мільйонів доларів або близько того. Я добре заробляю, Джиммі. Але 28 мільйонів баксів я платити не збираюся,

– сказав Генкс.

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Після цього актор запропонував зімітувати запуск в космос за безплатно.

Знаєте що, ми могли б змоделювати досвід польоту в космос прямо зараз,

– пожартував Том.

Він запропонував відкинутися у кріслі і почати трястися протягом чотирьох хвилини. Потім розкинути обидві руки і ноги по сторонах як імітацію "невагомості". А після знову потрястися ще чотири хвилини для "приземлення на Землю".