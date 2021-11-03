В этом шоу известный актер признался также почему отклонил предложение Джеффа Безоса бороздить просторы Вселенной на его ракете Blue Origin. Тома Хэнкса не устроила цена.

Это интересно Как выбрать удобную и безопасную игровую платформу: особенности современного онлайн-казино

За полет, который продлится всего лишь 12 минут, актеру предложили заплатить 28 миллионов долларов.

Да, он предложил мне полет. При условии, что я заплачу. И это стоило 28 миллионов долларов или около того. Я хорошо зарабатываю, Джимми. Но 28 миллионов баксов я платить не собираюсь,

– сказал Хенкс.

К теме Вырезанные сцены из "Криминального чтива" Тарантино продадут на аукционе в виде NFT

После этого актер предложил сымитировать запуск в космос за бесплатно.

Знаете что, мы могли бы смоделировать опыт полета в космос прямо сейчас,

– пошутил Том.

Он предложил откинуться в кресле и начать трястись в течение четырех минуты. Затем раскинуть обе руки и ноги по сторонам как имитацию "невесомости". А после снова потрястись еще четыре минуты для "приземления на Землю".