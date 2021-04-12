Тисячі книжок з собою: в Україні запрацювала мобільна бібліотека Librarius
12 квітня відбувся запуск проєкту Librarius – мобільної бібліотеки із захистом книжок від нелегального розповсюдження. Додаток Librarius пропонує своїм користувачам тисячі книжок різних жанрів.
Джерело:фейсбук Антона Мартинова
Засновник проєкту Антон Мартинов називає Librarius інструментом для "переходу в нову цифрову епоху для індустрії книговидання, епоху сервісу та шерінгової економіки". Він переконаний, що мобільна бібліотека – це не заміна паперових книг, а нові можливості для популяризації читання.
Це цікаво Фанат відтворив офіс Nintendo XIX століття для зберігання своєї колекції ігор японської компанії
Про проєкт
Librarius – це перша в Україні система з захищеним форматом файлу електронної книжки та аудіокниги, коли людина може читати та слухати книги як онлайн, так і офлайн. При цьому, на відміну від інших інтернет-сайтів, файл видавця недоступний для нелегальної передачі на торенти та телеграм-канали.
Над проєктом працювали протягом 6 місяців. Після запуску розробники не планують зупинятися, і будуть удосконалювати та розширювати функціонал бібліотеки. Серед найближчих планів:
- запустити підписки на користування додатком;
- додати аудіокнижки та літературу іноземними мовами;
- розвивати український контент;
- розробити інтеграції з бібліотеками.
Зараз у додатку доступні понад 3 тисячі безкоштовних та платних електронних книжок. Користувачам пропонують 7 днів безкоштовною демонстраційною версією. Після цього тимчасовий чи постійний доступ до платних книжок потрібно буде купувати.
Мобільна бібліотека Librarius / Скриншоти з фейсбуку Антона Мартинова
Наразі додаток вже доступний для пристроїв на базі iOS та Android.
Поділитися новиною