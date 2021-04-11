Французький колекціонер збирає продукцію Nintendo понад 20 років. За весь час в його будинку вже не вистачало місця для зберігання цих речей, тож чоловік вирішив розширитися.

Француз Фабріс Айліг колекціонує відеоігри та консолі. Але основне його захоплення гральні карти – те, з чого почалася історія Nintendo ще в кінці XIX століття. Його велика колекція містить все, що пов'язано з цією японською компанією.

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Через те, що колекція займала багато місця, вона почала вимагати більше простору – і Айліг вирішив розширити його максимально гарним способом. Француз прийняв рішення побудувати нове приміщення. А саме, відтворити найперший офіс Nintendo в Кіото, де компанія почала роботу в 1889 році.

Оскільки моя колекція розширилася, мені не вистачало місця, щоб зберігати та демонструвати її. У пошуках рішення я подумав про додавання додаткової кімнати, присвяченої гральним картам Nintendo, оскільки вони представляють мою особливу зацікавленість,

– розповів Фабріс Айліг.



Колекція ігор Nintendo Фабріса / Фото beforemario

Айліг будував нове приміщення за фотографіями та особистими спогадами від поїздки в Кіото, оскільки оригінальна будівля була знесена у 2004 році.

До кінця 2018 року у мене в голові виникла ідея створити репродукцію першої будівлі Nintendo для розміщення цієї частини колекції,

– згадує француз.



Перша будівля Nintendo незадовго до знесення / Фото beforemario



Айліг будував нове приміщення за старими фотографіями / Фото beforemario

Будиночок вийшов напрочуд дивовижний. Фабріс точно відтворив культову будівлю Nintendo з елегантною обробкою, що відповідає традиційному японському стилю. Хоча колекціонер зізнається, що будівля відтворена лише з фасаду – дізнатися про його інтер'єри нічого не вдалося.

Відтворення обмежене фасадом, оскільки немає ніякої інформації про внутрішню частину,

– говорить Фабріс.



Відтворений офіс Nintendo XIX століття / Фото beforemario