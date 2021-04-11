Французский коллекционер собирает продукцию Nintendo более 20 лет. За все время в его доме уже не хватало места для хранения этих вещей, поэтому мужчина решил расшириться.

Француз Фабрис Айлиг коллекционирует видеоигры и консоли. Но основное его увлечение игральные карты – это то, с чего началась история Nintendo еще в конце XIX века. Его большая коллекция содержит все, что связано с этой японской компанией.

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Из-за того, что коллекция занимала много места, она стала требовать больше пространства – и Айлиг решил расширить его максимально красивым способом. Француз принял решение построить новое помещение. А именно, воссоздать самый первый офис Nintendo в Киото, где компания начала работу в 1889 году.

Поскольку моя коллекция расширилась, мне не хватало места, чтобы хранить и демонстрировать ее. В поисках решения я подумал о добавлении дополнительной комнаты, посвященной игральным картам Nintendo, поскольку они представляют мой особый интерес,

– рассказал Фабрис Айлиг.



Коллекция игр Nintendo Фабриса / Фото beforemario

Айлиг построил новое помещение по фотографиям и личным воспоминаниям из поездки в Киото, поскольку оригинальное здание было снесено в 2004 году.

К концу 2018 года у меня в голове возникла идея создать репродукцию первого здания Nintendo для размещения этой части коллекции,

– вспоминает француз.



Первое здание Nintendo незадолго до сноса / Фото beforemario



Айлиг строил новое помещение по старым фотографиям / Фото beforemario

Домик получился удивительным. Фабрис точно воссоздал культовое здание Nintendo с элегантной отделкой, соответствующей традиционному японскому стилю. Хотя коллекционер признается, что здание воссоздано только с фасада – узнать о его интерьерах ничего не удалось.

Воспроизведение ограничено фасадом, поскольку нет никакой информации о внутренней части,

– говорит Фабрис.

Воссозданный офис Nintendo XIX века / Фото beforemario