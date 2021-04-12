Тысячи книг с собой: в Украине заработала мобильная библиотека Librarius
12 апреля состоялся запуск проекта Librarius. Это мобильная библиотека с защитой книг от нелегального распространения. Приложение Librarius предлагает своим пользователям тысячи книг разных жанров.
Источник:фейсбук Антона Мартынова
Основатель проекта Антон Мартынов называет Librarius инструментом для "перехода в новую цифровую эпоху для индустрии книгоиздания, эпоху сервиса и шеринговой экономики". Он убежден, что мобильная библиотека – это не замена бумажных книг, а новые возможности для популяризации чтения.
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О проекте
Librarius – это первая в Украине система с защищенным форматом файла электронной книги и аудиокниги, когда человек может читать и слушать книги как онлайн, так и офлайн. При этом, в отличие от других интернет-сайтов, файл издателя недоступен для нелегальной передачи на торенты и телеграмм-каналы.
Над проектом работали в течение 6 месяцев. После запуска разработчики не планируют останавливаться, и будут совершенствовать и расширять функционал библиотеки. В ближайших планах:
- запустить подписки на использование приложения;
- добавить аудиокниги и литературу на иностранных языках;
- развивать украинский контент;
- разработать интеграции с библиотеками.
Сейчас в приложении доступны более 3 тысяч бесплатных и платных электронных книг. Пользователям предлагают 7 дней бесплатной демонстрационной версии. После этого временный или постоянный доступ к платным книгам нужно будет покупать.
Мобильная библиотека Librarius / Скриншоты с фейсбука Антона Мартынова
Сейчас приложение уже доступно для устройств на базе iOS и Android.
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