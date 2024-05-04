Потужний голос, вражаюче шоу та найкращі хіти: Тіна Кароль виступить в Osocor Residence

Співачка, яка вражає потужним вокалом і масштабними шоу, Тіна Кароль зіграє концерт в Osocor Residence. Фанати зірки зможуть побачити її вже незабаром – 14 червня.

Деталі розповіли організатори у релізі для Розваги 24.

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Вони зауважили, що концерти Тіни Кароль – це завжди стильні шоу, потужний голос і хіти, що надихають і торкаються самого серця.

Нещодавно артистка випустила новий альбом "Троянди". До нього увійшли раніше випущені хіти та нові пісні, зокрема хіт "Стерва", який прозвучить у цей вечір.

Знайомі до мурашок пісні та грандіозне шоу – те, що шанувальники зможуть побачити наживо 14 червня. Не пропустіть вечір єднання з улюбленою співачкою,

– наголосили організатори.

На території резиденції є потужний генератор та укриття, тож нічого не заважатиме гостям Osocor Residence насолодитися концертом.

Квитки на подію ви можете придбати за посиланням.

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