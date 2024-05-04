Потужний голос, вражаюче шоу та найкращі хіти: Тіна Кароль виступить в Osocor Residence
Співачка, яка вражає потужним вокалом і масштабними шоу, Тіна Кароль зіграє концерт в Osocor Residence. Фанати зірки зможуть побачити її вже незабаром – 14 червня.
Деталі розповіли організатори у релізі для Розваги 24.
Дивіться також Що подивитися у кіно на вихідних: актуальна кінодобірка прем'єр
Вони зауважили, що концерти Тіни Кароль – це завжди стильні шоу, потужний голос і хіти, що надихають і торкаються самого серця.
Нещодавно артистка випустила новий альбом "Троянди". До нього увійшли раніше випущені хіти та нові пісні, зокрема хіт "Стерва", який прозвучить у цей вечір.
Знайомі до мурашок пісні та грандіозне шоу – те, що шанувальники зможуть побачити наживо 14 червня. Не пропустіть вечір єднання з улюбленою співачкою,
– наголосили організатори.
Квитки на подію ви можете придбати за посиланням.Усі ми різні, а отже, відрізнятися повинні і наші розваги. Тож поки одні обирають спокійні прогулянки чи похід у кіно, ви можете сповна насолоджуватися азартом та отримувати королівські призи. З цим допоможе slotoking – передовий майданчик, де можна знайти головні гемблінг-новинки.
Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)