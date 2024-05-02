Якщо ви досі не знаєте, чим зайнятися на вихідних, читайте матеріал Розваги 24.

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"Тісто"

Жанр: документальний

Творча група вирушає в подорож Україною, щоб поспілкуватися з унікальними людьми: кухарями, пекарями, кондитерами, рестораторами, та й просто фанатами гастрономічних досліджень. Ці люди — автори, дослідники та хранителі рецептів, вартові традицій, пов'язаних із виробами з тіста. Глядач дізнається понад два десятки рецептів. А за допомогою знаменитих українських кухарів вдасться зрозуміти, якою є філософія хліба, борошна, тіста. І як вона справді всіх нас пов'язує між собою.

Трейлер фільму "Тісто": дивіться відео

"10 життя"

Жанр: мультфільм

Усі чудово знають, що у котів дев'ять життів. А ще кажуть, що коти ледачі, примхливі й досить агресивні до оточуючих. І все-таки навіть найзарозуміліші з них просто душки порівняно з пухнастою бестією, на ім'я Бекет. Але його будні скоро зміняться. До того ж цілих десять разів! Коту доведеться побувати в шкурі абсолютно різних тварин, щоб, нарешті, почати цінувати своє власне життя.

Трейлер фільму "10 життя": дивіться відео

"Ми були рекрутами"

Жанр: документальний

Це фільм послання, документальний фільм представлений у художній формі. Фільм мотивація і фільм маніфест майбутнім рекрутам, а також для світової аудиторії, щоб зрозуміти хто такі справжні герої сьогодення. Воїни, що стоять на захисті світла. Фільм розкриває характер восьми бійців Окремої Третьої Штурмової Бригади. Розкриває їх не тільки як професійних військових, а і як людей, філософів, просто хлопців, які мають мрії про сім'ї, і мирне життя у своїй країні.

Трейлер фільму "Ми були рекрутами": дивіться відео

"Нарешті світанок"

Жанр: драма

1950-х, молода римська жінка ось-ось заручиться з чоловіком. Вона їде в Чинечитта, щоб пройти прослуховування як статист, і потрапляє в цю майже нескінченну ніч, під час якої відкриває себе.

Трейлер фільму "Нарешті світанок": дивіться відео

"Спадкоємець"

Жанри: трилер, драма

У 30 років модельєр Елліас Барнес стає художнім керівником відомого паризького модного будинку. Через надмірне хвилювання і високі вимоги він починає відчувати біль у грудях. Несподівано його кличуть до рідного Монреаля, щоб організувати похорон батька. Там він виявляє, що, можливо, успадкував набагато більше проблем, ніж слабке серце.

Трейлер фільму "Спадкоємець": дивіться відео

"Суперники"

Жанр: драма

У центрі сюжету фільму – колись неймовірно талановита тенісистка Таші Дункан. Тепер вона стала тренером і силою, яка ніколи не перепрошує за свою гру на майданчику і за його межами. Чоловік Таші – теж тенісист – лідирує за серією програшів, але вона придумує, як здолати невдачі. Однак план Таші стикається з несподіваним поворотом, адже наступний суперник чоловіка – Патрік – його колишній найкращий друг та екскоханий Таші. Оскільки минуле і теперішнє зустрічаються, а напруженість зростає, Таші мусить запитати себе, чого коштуватиме перемога.

Трейлер фільму "Суперники​​​​​​​": дивіться відео