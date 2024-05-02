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"Тесто"

Жанр: документальный

Творческая группа отправляется в путешествие по Украине, чтобы пообщаться с уникальными людьми: поварами, пекарями, кондитерами, рестораторами, и просто фанатами гастрономических исследований. Эти люди - авторы, исследователи и хранители рецептов, стражи традиций, связанных с изделиями из теста. Зритель узнает более двух десятков рецептов. А с помощью знаменитых украинских поваров удастся понять, какова философия хлеба, муки, теста. И как она действительно всех нас связывает между собой.

Трейлер фильма "Тесто": смотрите видео

"10 жизней"

Жанр: мультфильм

Все прекрасно знают, что у котов девять жизней. А еще говорят, что коты ленивые, капризные и довольно агрессивные к окружающим. И все-таки даже самые заумные из них просто душки по сравнению с пушистой бестией, по имени Беккет. Но его будни скоро изменятся. Причем целых десять раз! Коту придется побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы, наконец, начать ценить свою собственную жизнь.

Трейлер фильма "10 жизней": смотрите видео

"Мы были рекрутами"

Жанр: документальный

Это фильм послание, документальный фильм представленный в художественной форме. Фильм мотивация и фильм манифест будущим рекрутам, а также для мировой аудитории, чтобы понять кто такие настоящие герои настоящего. Воины, стоящие на защите света. Фильм раскрывает характер восьми бойцов Отдельной Третьей Штурмовой Бригады. Раскрывает их не только как профессиональных военных, а и как людей, философов, просто ребят, которые имеют мечты о семье, и мирной жизни в своей стране.

Трейлер фильма "Мы были рекрутами": смотрите видео

"Наконец-то рассвет"

Жанр: драма

1950-х, молодая римская женщина вот-вот обручится с мужем. Она едет в Чинечитта, чтобы пройти прослушивание как статист, и попадает в эту почти бесконечную ночь, во время которой открывает себя.

Трейлер фильма "Наконец рассвет": смотрите видео

"Наследник"

Жанры: триллер, драма

В 30 лет модельер Эллиас Барнес становится художественным руководителем известного парижского модного дома. Из-за чрезмерного волнения и высоких требований он начинает испытывать боль в груди. Неожиданно его зовут в родной Монреаль, чтобы организовать похороны отца. Там он обнаруживает, что, возможно, унаследовал гораздо больше проблем, чем слабое сердце.

Трейлер фильма "Наследник": смотрите видео

"Соперники"

Жанр: драма

В центре сюжета фильма – некогда невероятно талантливая теннисистка Таши Дункан. Теперь она стала тренером и силой, которая никогда не извиняется за свою игру на площадке и за ее пределами. Муж Таши – тоже теннисист – лидирует по серии проигрышей, но она придумывает, как одолеть неудачи. Однако план Таши сталкивается с неожиданным поворотом, ведь следующий соперник мужа – Патрик – его бывший лучший друг и экс-возлюбленный Таши. Поскольку прошлое и настоящее встречаются, а напряженность растет, Таши должен спросить себя, чего будет стоить победа.

Трейлер фильма "Соперники": смотрите видео