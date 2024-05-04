Деталі розповіли організатори у релізі для Розваги 24.
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Вони зауважили, що концерти Тіни Кароль – це завжди стильні шоу, потужний голос і хіти, що надихають і торкаються самого серця.
Нещодавно артистка випустила новий альбом "Троянди". До нього увійшли раніше випущені хіти та нові пісні, зокрема хіт "Стерва", який прозвучить у цей вечір.
Знайомі до мурашок пісні та грандіозне шоу – те, що шанувальники зможуть побачити наживо 14 червня. Не пропустіть вечір єднання з улюбленою співачкою,
– наголосили організатори.
Квитки на подію ви можете придбати за посиланням.