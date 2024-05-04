Деталі розповіли організатори у релізі для Розваги 24.

Дивіться також Що подивитися у кіно на вихідних: актуальна кінодобірка прем'єр

Вони зауважили, що концерти Тіни Кароль – це завжди стильні шоу, потужний голос і хіти, що надихають і торкаються самого серця.

Нещодавно артистка випустила новий альбом "Троянди". До нього увійшли раніше випущені хіти та нові пісні, зокрема хіт "Стерва", який прозвучить у цей вечір.

Знайомі до мурашок пісні та грандіозне шоу – те, що шанувальники зможуть побачити наживо 14 червня. Не пропустіть вечір єднання з улюбленою співачкою,

– наголосили організатори.

Зверніть увагу! На території резиденції є потужний генератор та укриття, тож нічого не заважатиме гостям Osocor Residence насолодитися концертом.

Квитки на подію ви можете придбати за посиланням.