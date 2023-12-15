Відповідні відео з'явилися у тіктоці користувача з ніком @agro_stay.

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Цей користувач ховає маленький блиск для губ у різноманітних місцях та пропонує людям знайти предмет. Є 3 рівні складності:

легкий;

середній;

складний.

Спершу підписники намагаються самотужки знайти предмет, а потім вже дивляться правильну відповідь. Такі загадки полонили серця багатьох людей. Відео мають сотні тисяч переглядів, а одне з них навіть 5,2 мільйона.

Новий тренд у тіктоці: дивіться відео

Найтрендовіші відео у тіктоці

Вже традиційно напередодні різдвяних свят TikTok опублікував відео, які стали хітами у році, що минає. З безмежної кількості відео, які публікуються щодня, вдалося обрати 10, що стали найпопулярнішими. Перше місце за кількістю переглядів здобуло відео не з котиками.

Перше місце – урок макіяжу, який переглянули пів мільярда разів. Це відео зібрало 37,5 мільйона вподобайок і 1,8 мільйона збережень.

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