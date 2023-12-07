Дивно, але перше місце за кількістю переглядів здобуло відео не з котиками. Хоча ми всі знаємо, яку популярність мають пухнастики у мережі.
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Щоправда, без відео з тваринками, цей топ-10 не був би повним.
Найтрендовіші відео 2023 року у TikTok
Перше місце – урок макіяжу, який переглянули пів мільярда разів. Це відео зібрало 37,5 мільйона вподобайок і 1,8 мільйона збережень.
Найпопулярніший відеоролик у 2023 році: дивіться відео
На другому місці опинилося відео, на якому чоловіки замість розбитої лампочки роблять інсталяцію із Залізною людиною. Що ж, це дійсно вражає.
Друге місце у рейтингу: дивіться відео
І аж на третьому місці опинилися всіма улюблені тваринки! На вірусному відео жінка показує свого 9-місячного кота, що виглядає більшим за багатьох собак. Це спеціальна порода, яка нагадує нам, що коти і пантери – мають спільне коріння.
Також до десятки найкращих відео увійшли смажена курка АСМР, процедури догляду за шкірою Селени Гомес та співи на паркінгу.