Як зазначили представники національного парку, ні про яких містичних істот тут не мовиться.

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"Єдиноріг", знятий на камеру, виявився однорічним лосем, який передчасно втратив один із рогів.

Скидання рогів зазвичай відбувається наприкінці зими або на початку весни, але рання втрата їх може бути наслідком спарингів, поганого харчування або хвороб/травм, що впливають на рівень тестостерону,

– мовиться у повідомленні.

Представники парку пожартували, що лось, який був зображений під час нічної прогулянки під повним місяцем, є міфічною істотою.

"У повний місяць у парку з'являються єдинороги. Наступний повний місяць настане 27 листопада, і ми обов'язково спостерігатимемо за... Пегасами?! Пегаси?! Як би там не називалися коні, що літають у множині", –пишуть офіційні представники.



Тваринка виявилася звичайним лосем / Фото з інстаграму petrifiedforestnps

Раніше ми писали, що чоловік спіймав рідкісну рибу, яка ще й важила як 6-місячна дитина. Наймоторошнішим є те, що у роті риби було повно "людських зубів". А ще один американець Джо Чмелек спіймав рідкісного червоного терпуга. Цей улов дуже здивував чоловіка, адже філе риби мало блакитний колір.

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