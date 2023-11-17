Спочатку чоловік подумав, що це мацак восьминога.

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Однак потім він із сином припустив, що це була риба якогось невідомого виду.

Я був заінтригований, оскільки ніколи у житті не бачив нічого подібного,

– розповів шотландець.

Чоловік виміряв, що довжина істоти від верхівки і до хвоста складає приблизно 91 сантиметр. Він опублікував фото істоти у фейсбуці. Після цього коментарях розгорнулась ціла дискусія.



Чоловік знайшов на березі невідому істоту / Фото DroneHub

Що за істота це могла бути

Керівник шотландської організації CSIP Нік Девісон припустив, що це рештки дитинча китоподібного, але для остаточної ідентифікації йому потрібні зображення кращої якості.

Недавно ми бачили тіло дельфіна приблизно за милю на південь від цієї гавані, але то не воно,

– додав Нік.

Роб Деавілль з Програми дослідження китоподібних у Великій Британії (CSIP) зазначив, що у "звіра" є складений спинний плавник і його верхня щелепа значно масивніша за нижню. Однак він не може сказати точно, що це таке.

Раніше ми писали, що чоловік спіймав рідкісну рибу, яка ще й важила як 6-місячна дитина. Наймоторошнішим є те, що у роті риби було повно "людських зубів". А ще один американець Джо Чмелек спіймав рідкісного червоного терпуга. Цей улов дуже здивував чоловіка, адже філе риби мало блакитний колір.