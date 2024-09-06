Жінка заробляє шалені гроші, продаючи свої брудні шкарпетки
Джерело:Mirror
У США 29-річна тіктокерка Шаєнн Гарріс заробляє на тому, що продає свої брудні шкарпетки. Таке заняття підтримало щонайменше 56 000 людей, які стежать за нею у тіктоці.
На оприлюднених кадрах видно, як Шаєнн нюхає свої шкарпетки, демонструє свої ноги і показує, наскільки спітнілими вони можуть бути.
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Американка часто заробляє від 1 000 до 2 000 доларів щомісяця. Найвищий місячний дохід Шаєнн склав понад 8 000 доларів.
Усі клієнти різні, все залежить від того, що вони відчувають і чим захоплюються. Хтось любить смоктати їх, хтось їсть разом з ними, хтось їсть обрізки нігтів на ногах,
– розповіла вона.
Дівчина додала, що її дохід постійно варіюється.
"Він сильно коливався, то збільшувався, то зменшувався, але в середньому я заробляю близько тисячі доларів на місяць, може, дві тисячі. Деяким людям просто подобається мати їх, щоб понюхати і побачити", – пояснила вона.
Що про це пишуть люди у соцмережах
- Один фанат відповів на її відео: "Мені подобаються жіночі ступні, не брехатиму. Але я б не їв нігті на ногах, бо вважаю, що це занадто, але я поважаю інших".
- Інший додав: "Я думаю, що найкращий спосіб – це понюхати їх... другий спосіб – заварити чашку чаю і випити його, але після цього вони стають марними".
- Інший сказав: "Та годі, 99% просто нюхають їх, будьмо реалістами".