На обнародованных кадрах видно, как Шаенн нюхает свои носки, демонстрирует свои ноги и показывает, насколько потными они могут быть.
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Американка часто зарабатывает от 1 000 до 2 000 долларов ежемесячно. Самый высокий месячный доход Шаенн составил более 8 000 долларов.
Все клиенты разные, все зависит от того, что они чувствуют и чем увлекаются. Кто-то любит сосать их, кто-то ест вместе с ними, кто-то ест обрезки ногтей на ногах,
– рассказала она.
Девушка добавила, что ее доход постоянно варьируется.
"Он сильно колебался, то увеличивался, то уменьшался, но в среднем я зарабатываю около тысячи долларов в месяц, может, две тысячи. Некоторым людям просто нравится иметь их, чтобы понюхать и увидеть", – объяснила она.
Что об этом пишут люди в соцсетях
- Один фанат ответил на ее видео: "Мне нравятся женские ступни, не буду врать. Но я бы не ел ногти на ногах, потому что считаю, что это слишком, но я уважаю других".
- Другой добавил: "Я думаю, что лучший способ – это понюхать их... второй способ – заварить чашку чая и выпить его, но после этого они становятся бесполезными".
- Другой сказал: "Да ладно, 99% просто нюхают их, давайте будем реалистами".