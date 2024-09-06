На обнародованных кадрах видно, как Шаенн нюхает свои носки, демонстрирует свои ноги и показывает, насколько потными они могут быть.

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Американка часто зарабатывает от 1 000 до 2 000 долларов ежемесячно. Самый высокий месячный доход Шаенн составил более 8 000 долларов.

Все клиенты разные, все зависит от того, что они чувствуют и чем увлекаются. Кто-то любит сосать их, кто-то ест вместе с ними, кто-то ест обрезки ногтей на ногах,

– рассказала она.

Девушка добавила, что ее доход постоянно варьируется.

"Он сильно колебался, то увеличивался, то уменьшался, но в среднем я зарабатываю около тысячи долларов в месяц, может, две тысячи. Некоторым людям просто нравится иметь их, чтобы понюхать и увидеть", – объяснила она.

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