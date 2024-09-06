На оприлюднених кадрах видно, як Шаєнн нюхає свої шкарпетки, демонструє свої ноги і показує, наскільки спітнілими вони можуть бути.

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Американка часто заробляє від 1 000 до 2 000 доларів щомісяця. Найвищий місячний дохід Шаєнн склав понад 8 000 доларів.

Усі клієнти різні, все залежить від того, що вони відчувають і чим захоплюються. Хтось любить смоктати їх, хтось їсть разом з ними, хтось їсть обрізки нігтів на ногах,

– розповіла вона.

Дівчина додала, що її дохід постійно варіюється.

"Він сильно коливався, то збільшувався, то зменшувався, але в середньому я заробляю близько тисячі доларів на місяць, може, дві тисячі. Деяким людям просто подобається мати їх, щоб понюхати і побачити", – пояснила вона.

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