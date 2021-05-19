Любов минула: дівчина подолала 10 000 кілометрів, щоб зняти "замок кохання" та забути колишнього

По всьому світу є чимало місць, де закохані пари чіпляють так звані "замки кохання", щоб увіковічити свої почуття. Але життєві обставини складаються по-різному, і такі символи іноді втрачають актуальність. Так сталося і з тіктокеркою Кессі Єнг, яка у 2019 році разом зі своїм хлопцем повісила замок на огорожу телевежі Намсан у Сеулі. Через кілька років шляхи колись закоханої пари розійшлися.

Нещодавно Кессі подолала 9580 кілометрів з Лос-Анджелеса до Сеула, аби зняти той сумнозвісний символ невдалих стосунків. Дівчина змонтувала кумедне відео цього процесу та опублікувала його у тіктоці.

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У ролику тіктокерка показала кадри з аеропорту та літака. Прибувши до Сеула, вона купила в магазині кусачки, і вирушила до вежі Намсан. Відшукати замок, який провисів там 2 роки, виявилося непросто – дівчина витратила на це близько 30 хвилин, але все ж знайшла його. На фінальному кадрі відео Кессі вже тримає знятий замок у руках – здається, це принесло їй неабияке задоволення.

Пізніше Кессі розповіла журналістам, що вирушила у таку далеку дорогу не лише заради того, щоб зняти замок. Вона – танцюристка, і подорожувала до Південної Кореї в робочих справах. Дівчина згадала про замок, коли прилетіла до Сеула, і вирішила його зняти.

Тоді ж вона захотіла зняти відеоролик для своїх підписників, адже тему розставань з партнерами та неактуальних "замків кохання" зрозуміють багато людей. Так і сталося – за тиждень відео Кессі у тіктоці зібрало 5 мільйонів переглядів. Користувачам сподобався вчинок дівчини. Дехто навіть писав у коментарях, що хотів би зробити так само.