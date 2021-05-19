Недавно Кэсси преодолела 9580 километров из Лос-Анджелеса в Сеул, чтобы снять тот пресловутый символ неудачных отношений. Девушка смонтировала забавное видео этого процесса и опубликовала его в тиктоке.

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В ролике девушка показала кадры из аэропорта и самолета. Прибыв в Сеул, она купила в магазине кусачки, и отправилась к башне Намсан. Найти замок, который провисел там 2 года, оказалось непросто – она потратила на это около 30 минут, но все же нашла его. На финальном кадре видео Кэсси уже держит снятый замок в руках – кажется, это принесло ей огромное удовольствие.

Позже Кэсси рассказала журналистам, что отправилась в такую ​​дальнюю дорогу не только ради того, чтобы снять замок. Она – танцовщица, и путешествовала в Южную Корею в рабочих делах. Девушка вспомнила о замке, когда прилетела в Сеул, и решила его снять.

Тогда же она захотела снять видеоролик для своих подписчиков, ведь тему расставаний с партнерами и неактуальных "замков любви" поймут многие. Так и произошло – за неделю видео Кэсси в тиктоке собрало 5 миллионов просмотров. Пользователям понравился поступок девушки. Некоторые даже писали в комментариях, что хотели бы сделать так же.