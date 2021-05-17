30-летняя Медоллин Корли – государственный подрядчик из Брисбена, Австралия. Она ярая путешественница, при этом любит экономить на путешествиях.

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Девушка поняла, что, путешествуя, может не тратить средства на жилье. Она подала заявку на специальных веб-сайтах на размещение в домах с бесплатным проживанием. За это она лишь должна была кормить и ухаживать за котиками в отсутствие хозяев. И это сработало. С тех пор Медоллин путешествует, ничего не тратя на жилье.

Ухаживая за чужими кошками австралийка посетила множество городов США и Австралии. Она даже останавливалась в некоторых из самых роскошных отелей в мире, которые, по ее словам, она никогда не смогла бы себе позволить за свой счет.

Кроме того, Медоллин рассказывает, что иногда владельцы котиков забирают ее из аэропорта и увозят, что тоже предполагает определенную экономию.

Благодаря бесплатному проживанию вы также можете получить бесплатно другие вещи. В некоторых местах, где я останавливалась, хозяева сказали мне, что я могу брать их еду, другие мне подарили подарочные карты на продукты, люди позволяли мне пользоваться их машиной,

– рассказала Медоллин.



Медоллин Корли / Фото Unilad





Девушка ухаживала за котами по всему миру, пока хозяева отсутствовали / Фото Unilad



Медоллин путешествует, ничего не тратя на отели / Фото Unilad



Австралийка посетила множество городов США и Австралии / Фото Unilad



Любовь к котикам делает ваше путешествие экономным / Фото Unilad

После завершения пандемии и открытия всех границ, девушка планирует отправиться в Новую Зеландию, Сингапур и Японию.