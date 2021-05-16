Флора Борси – молодая талантливая фотохудожница из Венгрии. Она попала в список Forbes "30 under 30". Работы Флоры участвовали в международных выставках в Европе и США, в частности, в Лувре, Франция, и были проданы коллекционерам от Новой Зеландии до США.

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Чтобы создать сюрреалистические изображения, которые тематически сфокусированы на личности, отношениях, эмоциях и мечтах, Флора использует изящные фотоманипуляции. Ей сразу удается уловить сложную силу и хрупкость человеческой психики. Работы Флоры потрясающие и заставляют думать, чувствовать и мечтать.

В своей новой серии "Animeyed" художница соединила искусство автопортретов с завораживающей вычурностью, которая превращает каждое изображение в произведение сюрреализма. В этих работах она изобразила животных, которых наложила на автопортреты, так что два лица имеют общий глаз.

Однажды я попыталась сделать селфи со своей собакой, и ее глаза были похожи на мои. Этот любительский снимок стал триггером для создания серии Animeyed. Я хотела показать, что животные уникальны и особенные, каждая мелочь отличается, и мы чем-то похожи на них,

– сказала Флора Bored Panda.

Невероятная фотосессия от венгерской художницы Флоры Борси / Фото с сайта Flóra Borsi

Невероятная фотосессия от венгерской художницы Флоры Борси / Фото с сайта Flóra Borsi

Невероятная фотосессия от венгерской художницы Флоры Борси / Фото с сайта Flóra Borsi

Невероятная фотосессия от венгерской художницы Флоры Борси / Фото с сайта Flóra Borsi



Невероятная фотосессия от венгерской художницы Флоры Борси / Фото с сайта Flóra Borsi Невероятная фотосессия от венгерской художницы Флоры Борси / Фото с сайта Flóra Borsi

Невероятная фотосессия от венгерской художницы Флоры Борси / Фото с сайта Flóra Borsi

Невероятная фотосессия от венгерской художницы Флоры Борси / Фото с сайта Flóra Borsi

Невероятная фотосессия от венгерской художницы Флоры Борси / Фото с сайта Flóra Borsi

Невероятная фотосессия от венгерской художницы Флоры Борси / Фото с сайта Flóra Borsi

Невероятная фотосессия от венгерской художницы Флоры Борси / Фото с сайта Flóra Borsi