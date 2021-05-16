Мультимедийная выставка "Чорнобиль. Подорож" состоит из семи смысловых блоков – от мирового контекста 1986 года до рассказа о самой аварии, от историй людей, судьбы которых неразрывно связаны с событиями 26 апреля 1986-го, до диалога о будущем Чернобыля.
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Посетителей выставки ждут:
- архивные фото и видео, рассекреченные документы КГБ, воспоминания и истории людей, чью жизнь навсегда изменила катастрофа;
- точки с виртуальной реальностью, которые перенесут в зону отчуждения и позволят стать свидетелем накрытия четвертого энергоблока "Аркой";
- десятки работ авторов со всего мира: Чернобыльская серия Марии Примаченко, видео "Marooned" группы Pink Floyd, что было снято в Припяти, и многое другое;
- интерактивные бинокли, с помощью которых можно заглянуть в нынешнюю зону отчуждения – крупнейший заповедник Украины, где работают мировые ученые;
- живой лес в центральном зале павильона №1 ВДНХ как символ обновления, силы природы и начала новой жизни.
Выставка "Чорнобиль. Подорож" / Фото организаторов
Место проведения выставки "Чернобыль. Путешествие" – павильон №1 ВДНХ (Киев, проспект Глушкова, 1). Посетить выставку можно до 15 июля, ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Вход бесплатный по предварительной регистрации по ссылке.