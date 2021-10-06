Чи врятувалися б ви: тікток захопив челендж з льодяниками із серіалу "Гра в кальмара"

Не минуло й місяця з прем'єри нового південнокорейського серіалу від Netflix "Гра в кальмара", як він уже очолив більшість топів стрімінгу. За його сюжетом група з 456 людей бере участь у грі на виживання, що складається із шести випробувань. Одне із них стало неймовірно популярним у тіктоці, і спричинило великий попит на традиційні корейські солодощі – льодяники дальгона.

Дальгона-челендж у тіктоці

У третьому епізоді серіалу на учасників чекала чергова дитяча гра. Усі вони отримали металеві коробочки, усередині яких були цукрові льодяники із контурами різних фігур – трикутника, кола, зірки та парасольки. За допомогою голки гравцям потрібно було вирізати задану фігуру з карамелі, не пошкодивши її. Ті учасники, яким вдалося впоратися, проходили далі, а ті, чиї льодяники тріснули, – помирали.

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У тіктоці, звичайно, такого ризику немає. Інтернет-користувачі лише готують чи купують льодяники, а потім вирізають фігурки, знімаючи це на відео. За лічені дні цей челендж завоював нечувану популярність. Ролики з офіційним хештегом тренду #dalgonacandy вже зібрали майже 735 мільйонів переглядів.

Розваги 24 підготували для вас добірку найпопулярніших відео, а нижче ми розповімо, як самостійно приготувати льодяник дальгона вдома, аби також взяти участь у челенджі.

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Як приготувати цукерки дальгона

Для приготування льодяника вам потрібно розтопити цукор та додати до нього трішки соди. Карамель треба вилити на силіконовий килимок чи пергамент і притиснути чимось із пласким дном, наприклад склянкою. Щоб додати на льодяник малюнок, скористайтеся формами для випічки печива.

Дочекайтеся, поки цукерка повністю застигне. Тепер можна брати участь у челенджі та знімати відео у тікток. Насолоджуйтеся, і спробуйте врятуватися!

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