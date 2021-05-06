На бенкеті були присутні високопоставлені співробітники тайванської поліції. Вони одразу ж взялися до розслідування цієї справи та створили спеціальну оперативну групу.

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Ресторан G House Taipei / Фото Taiwan News

Правоохоронці затримали 5 підозрюваних – 4 чоловіків та 1 жінку. Один із них був водієм, двоє розкидали комах, і ще двоє були спостерігачами. За попередніми даними, зловмисники – члени місцевого злочинного угрупування. Власник ресторану заборгував їм гроші, і вони вирішили покарати його, заповнивши його заклад тарганами.





Двоє чоловіків увірвалися до ресторану та кинули мішки з тарганами / Фото поліції Тайбею

Комісар поліції Тайбею засудив цей вчинок і порівняв його з розбризкуванням фарби та розкиданням фекалій. За його словами, винних суворо покарають згідно з законом. У поліції розповіли, що таких тарганів часто використовують для годівлі риби, а тому навіть таку велику кількість членистоногих можна безперешкодно купити у магазинах або в інтернеті.



У ресторані проводять дезінсекцію та дезінфекцію / Фото з фейсбуку G House Taipei