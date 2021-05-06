На банкете присутствовали высокопоставленные сотрудники тайваньской полиции. Они сразу же приступили к расследованию этого дела и создали специальную оперативную группу.

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Ресторан G House Taipei / Фото Taiwan News

Правоохранители задержали 5 подозреваемых – 4 мужчин и 1 женщину. Один из них был водителем, двое разбрасывали насекомых, и еще двое были наблюдателями. По предварительным данным, злоумышленники – члены местной преступной группировки. Владелец ресторана задолжал им деньги, и они решили наказать его, заполнив его заведение тараканами.





Двое мужчин ворвались в ресторан и бросили мешки с тараканами / Фото полиции Тайбэя

Комиссар полиции Тайбэя осудил этот поступок и сравнил его с разбрызгиванием краски и разбрасыванием фекалий. По его словам, виновных строго накажут по закону. В полиции рассказали, что таких тараканов часто используют для кормления рыбы, а потому даже такое большое количество членистоногих можно беспрепятственно купить в магазинах или в интернете.



В ресторане проводят дезинсекцию и дезинфекцию / Фото с фейсбука G House Taipei