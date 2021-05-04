Пенсионер рассказал, что подслушал, как работники дома престарелых набирали комбинацию на клавиатуре. Ему удалось запомнить звуки и расшифровать код с помощью азбуки Морзе. После этого мужчина позвал свою жену и открыл дверь – супруги смогли беспрепятственно выйти из здания.

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Дом престарелых Elmcroft / Фото Tennessean

Это было довольно опасно, ведь оба беглеца страдают от деменции и болезни Альцгеймера. К счастью, их отсутствие быстро заметили и уже через 30 минут нашли пару в двух кварталах от Elmcroft. Когда они вернулись, всех интересовало, как именно им удалось сбежать, и история, которую рассказал мужчина, очень удивила работников.

После этого инцидента дом престарелых оштрафовали на 2 тысячи долларов, ведь они не обеспечили достаточную безопасность жителей, а коды на всех замках изменили. Однако, пенсионерам-беглецам пообещали, что они смогут гулять за пределами Elmcroft в сопровождении сотрудника.