Иногда случается так, что отношения с людьми, живущими по соседству, становятся настоящей проблемой. Так произошло и в городке Лоди, штат Мичиган, США. Там двое соседей не смогли договориться о границах своих участков.

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Из-за этого спора один из соседей возвел вонючий забор, который протянулся почти на 100 метров в длину. Поскольку забор из навалов навоза находится на частной собственности –сделать с этим ничего нельзя.

Обычно сосед разбрасывает навоз по полю, но на этот раз решил сделать из него забор,

– пожаловался пострадавший владелец участка Уэйн Ламбарт.

Арендаторы соседнего со зловонным полем дома рассказали, что не могут даже открыть окна из-за того, что сразу начинает неприятно пахнуть. Однако фермер, который насыпал ограду, сказал что ему все равно, нравится кому это или нет.

Это не стена из навоза, это – забор из компоста,

– уточнил мужчина.