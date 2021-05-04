Пенсіонер розповів, що підслухав, як працівники будинку пристарілих набирали комбінацію на клавіатурі. Йому вдалося запам'ятати звуки і розшифрувати код за допомогою азбуки Морзе. Після цього чоловік покликав свою дружину та відкрив двері – подружжя змогло безперешкодно вийшло з будівлі.

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Будинок пристарілих Elmcroft / Фото Tennessean

Це було доволі небезпечно, адже обоє втікачів страждають на деменцію та хворобу Альцгеймера. На щастя, їхню відсутність швидко виявили та вже через 30 хвилин знайшли пару за 2 квартали від Elmcroft. Коли вони повернулися, усіх цікавило, як саме їм вдалося втекти, і історія, яку розповів чоловік, неабияк вразила працівників.

Після цього інциденту будинок пристарілих оштрафували на 2 тисячі доларів, адже вони не забезпечили достатню безпеку мешканців, а коди на всіх замках змінили. Проте, пенсіонерам-втікачам пообіцяли, що вони зможуть гуляти за межами Elmcroft у супроводі співробітника.