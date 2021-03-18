У Тайвані люди масово змінюють імена на "Лосось", щоб отримати безкоштовні суші
За останні кілька днів близько 150 тайванців повністю або частково змінили свої імена, додавши до них частину "gui yu", що дослівно перекладається як "лосось". Причиною цього стала акція місцевої мережі суші-ресторанів Sushiro.
Джерело:The Guardian
За умовами 2-денної акції, кожен відвідувач ресторану, який покаже посвідчення особи з частинкою імені "gui yu", отримає безкоштовні суші для себе та ще 5 своїх друзів. Ті клієнти, імена які були співзвучні з цим словом, отримували знижку.
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Для офіційної зміни імені на "лосось" в державні органи звернулися близько 150 людей. За кілька днів у Тайвані з'явилися громадяни з іменами "Вибухонебезпечний гарний лосось", "Гарячий лосось", "Хочу з'їсти безкоштовного лосося", "Смажений рис з лососем".
Влада Тайваню закликала людей зупинитися, адже за законом громадяни можуть змінювати ім'я лише тричі за життя. Службовці кажуть, що витрачати 2 спроби на те, щоб назватися "Лососем" – нераціонально. Крім того, збільшений попит на цю послугу марнує час і створює багато непотрібно документів. Особливо, якщо зважати на те, що дехто приходив повертати своє ім'я назад одразу після відвідин ресторану.
Ми дякуємо тим, хто готовий змінити ім'я заради наших суші,
– сказав Дорі Ван, менеджер з маркетингу Sushiro.
У ресторані повідомили, що в акції взяли участь приблизно 200 людей. Такий попит значно перевищив очікування організаторів.
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