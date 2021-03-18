За останні кілька днів близько 150 тайванців повністю або частково змінили свої імена, додавши до них частину "gui yu", що дослівно перекладається як "лосось". Причиною цього стала акція місцевої мережі суші-ресторанів Sushiro.

За умовами 2-денної акції, кожен відвідувач ресторану, який покаже посвідчення особи з частинкою імені "gui yu", отримає безкоштовні суші для себе та ще 5 своїх друзів. Ті клієнти, імена які були співзвучні з цим словом, отримували знижку.

Читайте також Пара назвала новонародженого малюка на честь відомої піцерії та отримала 10 тисяч доларів

Для офіційної зміни імені на "лосось" в державні органи звернулися близько 150 людей. За кілька днів у Тайвані з'явилися громадяни з іменами "Вибухонебезпечний гарний лосось", "Гарячий лосось", "Хочу з'їсти безкоштовного лосося", "Смажений рис з лососем".

Влада Тайваню закликала людей зупинитися, адже за законом громадяни можуть змінювати ім'я лише тричі за життя. Службовці кажуть, що витрачати 2 спроби на те, щоб назватися "Лососем" – нераціонально. Крім того, збільшений попит на цю послугу марнує час і створює багато непотрібно документів. Особливо, якщо зважати на те, що дехто приходив повертати своє ім'я назад одразу після відвідин ресторану.

Ми дякуємо тим, хто готовий змінити ім'я заради наших суші,

– сказав Дорі Ван, менеджер з маркетингу Sushiro.

У ресторані повідомили, що в акції взяли участь приблизно 200 людей. Такий попит значно перевищив очікування організаторів.