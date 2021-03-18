За последние несколько дней около 150 тайваньцев полностью или частично изменили свои имена, добавив к ним часть "gui yu", что дословно переводится как "лосось". Причиной этого стала акция местной сети суши-ресторанов Sushiro.

По условиям 2-дневной акции, каждый посетитель ресторана, который покажет удостоверение личности с частью имени "gui yu", получит бесплатные суши для себя и еще 5 своих друзей. Те клиенты, имена которые были созвучны с этим словом, получали скидку.

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Для официальной смены имени на "лосось" в государственные органы обратились около 150 человек. За несколько дней в Тайване появились граждане с именами "Взрывоопасный хороший лосось", "Горячий лосось", "Хочу сьесть бесплатного лосося", "Жареный рис с лососем".

Власти Тайваня призвали людей остановиться, ведь по закону граждане могут менять имя лишь трижды за всю жизнь. Госслужащие говорят, что тратить 2 попытки на то, чтобы называться "лососем" – нерационально. Кроме того, возросший спрос на эту услугу тратит время и создает много нужно документов. Особенно, если учитывать, что некоторые приходили возвращать свое имя назад сразу после посещения ресторана.

Мы благодарим тех, кто готов изменить имя ради наших суши,

– сказал Дори Ван, менеджер по маркетингу Sushiro.

В ресторане сообщили, что в акции приняли участие около 200 человек. Такой спрос значительно превысил ожидания организаторов.